[National 3] Macalou, Di Piazza et Aguir buteurs

National 3

Voici les résultats du week-end concernant les anciens joueurs du National 3 Thibault Balp , Agde : Victoire 5-0 à Marseille B. A joué toute la rencontre. Yoann Mollo , Istres : Victoire 1-0 contre Fos. Entré à la 50ème minute Makan Macalou , Poitiers : Défaite 4-2 à Panazol. Buteur à la 7ème minute. Averti à la 47ème. A joué toute la rencontreAurelien Javelle, Chatellerault : Défaite 3-0 à ToursYoann Greco, Chatellerault : Défaite 3-0 à Tours Tyrone Tormin , Niort B : Rencontre à Challans reportéeCacharel Kashale, Vitré : Défaite 1-2 contre Brequigny. A joué toute la rencontre. Averti à la 90ème minute Adrien Fleury , Linas-Montlhéry : Victoire 2-1 contre Bastia B. Entré à la 79ème minute Lucas Calodat , Troyes B : Défaite 1-3 contre Strasbourg B. Entré à la 46ème minuteGabin Sabathié, Strasbourg : Victoire 3-1 à Troyes B. Resté sur le bancLenny Monfort, Dijon B : Victoire 3-1 à Cosne. A joué toute la rencontreMatthéo Marsac, Is Selongey : Défaite 1-3 contre Pontarlier. Pas dans le groupeValentin Cenatiempo, Lyon Duchère : Match nul 1-1 contre Chassieu Decines. Pas dans le groupeClément Etchebar, Chassieu-Decines : Match nul 1-1 à Lyon-Duchère. Remplacé à la mi-tempsHugo di Piazza, Espaly : Match nul 1-1 à Limonest. Buteur à la 21ème et remplacé à la 62ème minuteGabay Allaigre, Espaly : Match nul 1-1 à Limonest. A joué toute la rencontreKais Bendriss, Espaly : Match nul 1-1 à Limonest. Pas dans le groupeMarwane Hammouche, Espaly : Match nul 1-1 à Limonest. Entré à la 81ème minute Thomas Vogel , Limonest : Match nul 1-1 contre Espaly. A joué toute la rencontreNail Vernet, Limonest : Match nul 1-1 contre Espaly. Pas dans le groupe Jordan Halaimia , Feurs : Victoire 2-0 à Lyon B. Pas dans le groupeSamy Messili, Feurs : Victoire 2-0 à Lyon B. Entré à la 85ème minuteMehdi Zerguine, Feurs : Victoire 2-0 à Lyon B. Pas dans le groupe Benjamin Aulagnier , Feurs: Victoire 2-0 à Lyon B. Pas dans le groupe Mathis Mezaber , Feurs : Victoire 2-0 à Lyon B. Averti à la 10ème minute Anis Aguir , Feurs : Victoire 2-0 à Lyon B. Buteur à la 36ème et remplacé à la 85ème minuteThibault Blanchard, Feurs : Victoire 2-0 à Lyon B. Entré à la 88ème minuteKelian Mersel, Vaulx-en-Velin : Victoire 1-0 à Clermont B A joué toute la rencontre. Averti à la 73ème minuteKoceila Kara, Valence : Défaite 3-2 à Hauts Lyonnais. Entré à la 81ème minuteJawad Bourderbane, Valence : Défaite 3-2 à Hauts Lyonnais. Entré à la 56ème minuteMathieu Goncalves, Hauts Lyonnais : Victoire 3-2 contre Valence. Entré à la 60ème minute Adrien Valente , Hauts Lyonnais : Victoire 3-2 contre Valence. Remplacé à la 60ème minuteThéo Braillon, Chambery : Match nul 2-2 contre Saint-Priest. A joué toute la rencontre. Averti à la 37ème minuteTeo rolland, Chambery : Match nul 2-2 contre Saint-Priest. Remplacé à la 63ème minute