[National 3] Greco (2) et Gigliotti buteurs

National 3

Voici les r√©sultats du week-end concernant les anciens joueurs du National 3Tyrone Tormin, Niort B : A jou√© avec l'√©quipe 1 ce week-endDylan durivaux : D√©faite 2-0 √† Pau B. A jou√© toute la rencontreMakan Macalou, Poitiers : D√©faite 2-0 √† L√®ge Cap-Ferret. A jou√© toute la rencontreAlan Mermillod, Beaucouz√© : Match nul 2-2 contre Chang√©. A jou√© toute la rencontrePierrick Cros, Laval B : D√©faite 4-1 √† Challans. Pas dans le groupe Zaven Bulut , Euga Ardziv : Match nul 1-1 contre Istres. Pas dans le groupe David Gigliotti , Istres : Match nul 1-1 √† Euga Ardziv. Buteur √† la 17√®me et remplac√© √† la 72√®me minute Jerrold Nyemeck , M√Ęcon : Victoire 2-1 contre Dijon B. A jou√© toute la rencontreAdrien Derkum, M√Ęcon : Victoire 2-1 contre Dijon B. Pas dans le groupeMatth√©o Marsac, Is Selongey : Victoire 2-1 √† Montceau. Pas dans le groupe Thibault Balp , Agde : Matchnul 2-2 contre Colomiers A jou√© toute la rencontre.Kylian Watel, Toulouse B : Match nul 1-1 √† Argeles. A jou√© toute la rencontreCacharel Kashale, Vitr√© : Match nul 2-2 contre Dinan-L√©hon. A jou√© toute la rencontre Kleyveens Herelle , Ivry : Match nul 0-0 contre Le M√©e. Remplac√© √† la 80√®me minute. Thomas Vogel , Limonest : Match nul 1-1 contre Chamb√©ry. A jou√© toute la rencontreNail Vernet, Limonest : Match nul 1-1 contre Chamb√©ry. A jou√© toute la rencontre. Averti √† la 43√®me minuteTh√©o Braillon, Chambery : Match nul 1-1 √† Limonest. A jou√© toute la rencontreTh√©o Blachon, Chambery : Match nul 1-1 √† Limonest. A jou√© toute la rencontre Benjamin Aulagnier , Feurs: Match nul 2-2 √† Clermont B. Remplac√© √† la 65√®me minuteAbdoulaye Coulibaly, Feurs : Match nul 2-2 √† Clermont B. A jou√© toute la rencontreJordan Halaimia, Feurs : Match nul 2-2 √† Clermont B. Pas dans le groupeYoann Greco, Feurs : Match nul 2-2 √† Clermont B. Buteur √† la 52√®me et 72√®me minute. A jou√© toute la rencontreSamy Messili, Feurs : Match nul 2-2 √† Clermont B. A jou√© la rencontreMehdi Zerguine, Feurs : Match nul 2-2 √† Clermont B. Averti √† la 73√®me et remplac√© √† la 89√®me minuteGael Mabiala, Feurs : Match nul 2-2 √† Clermont B. Pas dans le groupeThibault Blanchard, Feurs : Match nul 2-2 √† Clermont B. Averti √† la 25√®me minute. A jou√© toute la rencontreAxel Kacou, Lyon-Duch√®re B : Victoire 5-0 √† Montlu√ßon. Pas dans le groupeJonathan Perot, Montlu√ßon : D√©faite 0-5 contre Lyon Duch√®re B. A jou√© toute la rencontreHugo di Piazza, Hauts Lyonnais : D√©faite 1-0 √† Saint-Etienne B. Remplac√© √† la 57√®me minuteMathieu Goncalves, Hauts Lyonnais : D√©faite 1-0 √† Saint-Etienne B. A jou√© toute la rencontreAdrien Valente, Hauts Lyonnais : D√©faite 1-0 √† Saint-Etienne B. A jou√© toute la rencontre Sidy Sagna , Domerat : Match nul 2-2 √† Ain Sud. Rest√© sur le bancKelian Mersel, Vaulx-en-Velin : D√©faite 1-0 √† Aix. Entr√© √† la 57√®me minute