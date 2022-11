[National 3] Di Piazza et Aulagnier buteurs ; ThÃ©o Blachon expulsÃ©

National 3

Voici les résultats du week-end concernant les anciens joueurs du National 3Tyrone Tormin, Niort B : Victoire 2-1 contre Chauvigny. Remplacé à la 81ème minute Zaven Bulut , Euga Ardziv : Défaite 2-0 à Cannes. Pas dans le groupe David Gigliotti , Istres : Match nul 0-0 contre Balagne. Pas dans le groupeAlan Mermillod, Beaucouzé : Match nul 0.0 contre Pouzauges. A joué toute la rencontrePierrick Cros, Laval B : Match nul 0-0 à la Roche/yon. Pas dans le groupe Kleyveens Herelle , Ivry : Victoire 2-0 au PSG B. Remplacé à la 66ème minute Setigui Karamoko , Paris FC B : Défaite 3-4 contre Aubervilliers. Averti à la 58ème minute. A joué toute la rencontre Jerrold Nyemeck , Mâcon : Match nul 0-0 à Montceau. A joué toute la rencontreAdrien Derkum, Mâcon : Match nul 0-0 à Montceau. Pas dans le groupeMatthéo Marsac, Is Selongey : Victoire 1-0 contre Cosne. Pas dans le groupeCacharel Kashale, Vitré : Victoire 43-0 à Brest B. Pas dans le groupe Thibault Balp , Agde : Défaite0-1 contre Montpellier B. A joué toute la rencontre. Averti à la 18ème minute. Thomas Vogel , Limonest : Défaite 1-0 à Domerat. Averti à la 16ème et remplacé à la 85ème minute.Nail Vernet, Limonest : Défaite 1-0 à Domerat. A joué toute la rencontre Sidy Sagna , Domerat : Victoire 1-0 contre Limonest. Averti à la 50ème minute. A joué toute la rencontreAxel Kacou, Lyon-Duchère B : Défaite 3-1 à Hauts Lyonnais. A joué toute la rencontreHugo di Piazza, Hauts Lyonnais : Victoire 3-1 contre Lyon Duchère B. Buteur à la 85ème minute. Remplacé dans les arrêts de jeu.Mathieu Goncalves, Hauts Lyonnais : Victoire 3-1 contre Lyon Duchère B. Pas dans le groupeAdrien Valente, Hauts Lyonnais : Victoire 3-1 contre Lyon Duchère B. A joué toute la rencontreKelian Mersel, Vaulx-en-Velin : Victoire 3-1 contre Montluçon. Averti à la 21ème et remplacé à la 74ème minute.Jonathan Perot, Montluçon : Défaite 3-1 à Vaulx-en-Velin. A joué toute la rencontre. Benjamin Aulagnier , Feurs: Victoire 3-1 contre Ain Sud. Buteur à la 45ème minute. A joué toute la rencontreAbdoulaye Coulibaly, Feurs : Victoire 3-1 contre Ain Sud. Pas dans le groupeYoann Greco, Feurs : Victoire 3-1 contre Ain Sud. Pas dans le groupeSamy Messili, Feurs : Victoire 3-1 contre Ain Sud. Remplacé à la 88ème minuteThéo Braillon, Chambery : Match nul 1-1 contre Saint-Etienne B. Resté sur le banc.Théo Blachon, Chambery : Match nul 1-1 contre Saint-Etienne B. Expulsé à la 63ème minute