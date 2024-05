[Resultats, National 3] Anis Aguir et Hugo di Piazza buteurs

National 3

Voici les r?sultats du week-end concernant les anciens joueurs du National 3 Thibault Balp , Agde : Victoire 2-0 contre Montpellier B. Pas dans le groupe. 5eme au classement Yoann Mollo , Istres : Match nul 1-1 contre Marseille B. A joue toute la rencontre. 1er au classement et promu Makan Macalou , Poitiers : Victoire 2-1 a Montlouis. A joue toute la rencontre. 1er au classementAurelien Javelle, Chatellerault : Victoire 2-1 a Chateauroux B. Pas dans le groupe. 7eme au classementYoann Greco, Chatellerault : Victoire 2-1 a Chateauroux B.. Entre a la 84eme minuteCacharel Kashale, Vitr? : Victoire 2-1 contre Rennes TA. Pas dans le groupe. 2eme au classement Ryan Bouallak , Pontivy Stade : Match nul 2-2 a Vannes. A joue toute la rencontre. 14eme au classement Adrien Fleury , Linas-Montlh?ry : Victoire 5-1 contre Mainvilliers. Sorti a la mi-temps. 4eme au classementGabin Sabathi?, Strasbourg B : Victoire 1-0 contre Metropole Troyenne. Pas dans le groupe. 13eme au classementMatthieu Dreyer, Strasbourg B : Victoire 1-0 contre Metropole Troyenne. Pas dans le groupeLenny Monfort, Dijon B : Victoire 4-2 a Pontarlier. Pas dans le groupe. 5eme au classementMatth?o Marsac, Is Selongey : Defaite 1-3 contre Louhans. Entre a la 64eme minute. 13eme au classement Thomas Vogel , Limonest : Victoire 3-1 contre Clermont B. A joue toute la rencontreNail Vernet, Limonest : Victoire 3-1 contre Clermont B. A joue toute la rencontreTh?o Braillon, Chambery : Victoire 3-2 a Lyon B. A joue toute la rencontre. Buteur csc a la 16eme minuteTeo Rolland, Chambery : Victoire 3-2 a Lyon B. Entre a la 89eme minuteMathieu Goncalves, Hauts Lyonnais : Match nul 1-1 contre Saint-Etienne B. A joue toute la rencontre Adrien Valente , Hauts Lyonnais : Match nul 1-1 contre Saint-Etienne B. Averti a la 75eme et sorti a la 77eme minuteTom Meyer, Hauts Lyonnais : Match nul 1-1 contre Saint-Etienne B. A joue toute la rencontreHugo di Piazza, Espaly : Victoire 3-1 contre Valence. Entre a la 57eme et marque a la 88eme minute. Averti a la meme minute.Gabay Allaigre, Espaly : Victoire 3-1 contre Valence. A joue toute la rencontreKais Bendriss, Espaly : Victoire 3-1 contre Valence. A joue toute la rencontreMarwane Hammouche, Espaly : Victoire 3-1 contre Valence. Pas dans le groupe Jordan Halaimia , Feurs : Victoire 4-0 contre Vaulx-en-Velin. A joue toute la rencontreSamy Messili, Feurs : Victoire 4-0 contre Vaulx-en-Velin. Sorti a la 63eme minuteMehdi Zerguine, Feurs : Victoire 4-0 contre Vaulx-en-Velin. Entre a la 63eme minute Benjamin Aulagnier , Feurs: Victoire 4-0 contre Vaulx-en-Velin. Pas dans le groupe Mathis Mezaber , Feurs : Victoire 4-0 contre Vaulx-en-Velin. Sorti a la 70eme minute Anis Aguir , Feurs : Victoire 4-0 contre Vaulx-en-Velin. Buteur a la 43eme et sorti a la 63eme minuteAxel Kacou, Feurs : Victoire 4-0 contre Vaulx-en-Velin. Pas dans le groupeThibault Blanchard, Feurs : Victoire 4-0 contre Vaulx-en-Velin. Pas dans le groupeFeurs : Victoire 4-0 contre Vaulx-en-Velin. Averti a la 63eme minuteKelian Mersel, Vaulx-en-Velin : Defaite 4-0 a Feurs.Pas dans le groupeKoceila Kara, Valence : Defaite 3-1 a Espaly. Pas dans le groupeJawad Bourderbane, Valence : Defaite 3-1 a Espaly. Averti a la 44eme et sorti a la 83eme minuteCl?ment Etchebar, Chassieu-Decines : Defaite 1-3 contre St-Priest. Defaite 71eme minuteAlpha N'Gongar, Saint-Priest : Victoire 3-1 a Chassieu. Pas dans le groupeAmine Taiar, Saint-Priest : Victoire 3-1 a Chassieu. Pas dans le groupeClassement Poule Auvergne-Rhone-Alpes :Saint-Priest (1er, promu), Chambery (3e), Limonest (6e), Espaly (7e), Feurs (8e), Hauts Lyonnais (9e), Chassieu-Decines (11e), Valence (12e), Vaulx-en-Velin (14e)