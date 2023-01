[N2, N3] Les rÃ©sultats du week-end

N2 et N3

Voici les résultats du week-end concernant les anciens joueurs en N2 et N3.Seuls les joueurs qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, et autres joueurs non retenus. Mathis Mezaber , Guingamp B : Match nul 1-1 contre Chartres. Resté sur le banc Yoann Mollo , Hyères: Victoire 1-0 contre Thonon Evian. Entré à la 27ème minute Joris Mendy , Lyon-Duchère : Match nul 1-1 contre Saint-Priest. A joué toute la rencontre Lucas Llort , Canet FC : Défaite 1-2 contre Marignane. A joué toute la rencontre Hugo Roussey , Thonon Evian Grand Genève : Défaite 1-0 à Hyères. Entré à la 90ème minute Cyril Martin-Pichon , Thonon Evian Grand Genève : Défaite 1-0 à Hyères. Remplacé à la 63ème minute Habib Koné , Saint-Priest : Match nul 1-1 à Lyon-Duchère. Entré à la 83ème minute Anis Aguir , Saint-Priest : Match nul 1-1 à Lyon-Duchère. Remplacé à la 76ème minute Lenny Monfort , Nantes B : Défaite 1-3 contre Saumur. Resté sur le banc

Joueurs N3



Tyrone Tormin, Niort B : Victoire 5-3 contre Chatellerault. Remplacé à la 89ème

Alan Mermillod, Beaucouzé : victoire 4-3 à La Roche/Yon. A joué toute la rencontre

Jerrold Nyemeck, Mâcon : Match nul 1-1 contre Gueugnon. Remplacé à la 74ème minute

Cacharel Kashale, Vitré : Victoire 3-1 contre Pontivy. A joué toute la rencontre

Thibault Balp, Agde : Victoire 3-1 contre Bagnols. A joué toute la rencontre.

Kylian Watel, Toulouse B : Victoire 2-1 à Aigues-Mortes. Remplacé à la 65ème minute