[N2,N3] Marie-Gael Mukunya buteur contre Colmar en match en retard

N2, N3

Voici les resultats du week-end concernant les matchs en retard en N2 et N3. Marie-Gael Mukunya , Sochaux B : Victoire 2-0 contre Colmar. Buteur à la 67ème minute. A joué toute la rencontre Cyril Martin-Pichon , Rumilly-Vallieres : Match nul 1-1 à Bergerac. Averti à la 90ème minute et remplacé dans la foulée Terry Elana , Toulon : Défaite 3-0 à Cannes. Entré à la 74ème minut Muamer Aljic , Epinal : Match nul 2-2 contre Thionville. Remplacé à la 78ème minute Thomas Vogel , Limonest : Victoire 2-0 contre Chassieu. A joué toute la rencontre Anis Aguir , Chassieu Decines : Défaite 2-0 à Limonest. Entré à la 46ème et averti à la 47ème minute Benjamin Aulagnier , Chamalieres : Victoire 2-0 contre Saint-etienne B. Remplacé à la 81ème minute

Entraineurs