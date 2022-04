[rÃ©sultat, milieu de semaine] Payet et Aubameyang buteurs

Résultats jeudi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Dimitri Payet - Marseille



Victoire 3-2 contre Nantes. A joué toute la rencontre. Auteur d'un doublé sur pénalty aux 39ème et 55ème minute.

Pierre-Emerick Aubameyang - Barcelone



Victoire 1-0 à la Real Sociedad. Buteur à la 11ème minute. Remplacé à la 82ème

Kubilay Aktas - Altinordu



Victoire 3-2 à Ankaragucu. Expulsé à la 62ème minute après 2 avertissements.

William Saliba - Marseille



Victoire 3-2 contre Nantes. A joué toute la rencontre

Jean-Philippe Krasso - Ajaccio



Victoire 2-1 contre Dunkerque. A joué toute la rencontre

Loris Néry - Grenoble



Victoire 3-0 contre Valenciennes. A joué toute la rencontre

Matthieu Debuchy - Valenciennes



Défaite 3-0 à Grenoble. A joué toute la rencontre.

Stefan Bajic - Pau



Défaite 3-0 à Guingamp. A joué toute la rencontre.

Charles Abi - Guingamp



Victoire 3-0 contre Pau. Entré à la 78ème minute

Tyrone Tormin - Niort



Match nul 1-1 contre Bastia. Entré à la 64ème minute

Morgan Guilavogui - Paris FC



Victoire 1-0 contre Caen. Entré à la 46ème minute.

Nathan Dekoké - Quevilly



Défaite 0-1 contre Nîmes. Entré à la 46ème minute.

Alpha Sissoko - Quevilly



Défaite 0-1 contre Nîmes. Entré à la 81ème minute.

Nassim Ouammou - Rodez



Match nul 1-1 contre Nancy. A joué toute la rencontre

Baptiste Valette - Nancy



Match nul 1-1 à Rodez. A joué toute la rencontre

Florentin Pogba - Sochaux



Match nul 1-1 contre toulouse. A joué toute la rencontre.

Léo Lacroix - Western Utd (Australie)



Victoire 2-0 contre Macarthur. A joué toute la rencontre.

Kevin Mayi - Denizlispor



Victoire 4-3 contre Istanbulspor. A joué toute la rencontre.

Josuha Guilavogui - Bordeaux



Match nul 2-2 contre Saint-etienne. A joué toute la rencontre.

Fabien Lemoine - Lorient



Victoire 1-0 contre Metz. Entré à la 76ème minute

Léo Petrot, Lorient



Victoire 1-0 contre Metz. A joué toute la rencontre

Vincent Pajot - Metz



Défaite 1-0 à Lorient. A joué toute la rencontre

Ruben Aguilar - Monaco



Victoire 1-0 contre Nice. Remplacé à la 67ème minute

Jonathan Bamba - Lille



Défaite 2-1 à Reims. A joué toute la rencontre

Jessy Moulin - Troyes



Défaite 0-1 contre Clermont. A joué toute la rencontre.

Franck Honorat - Brest



Victoire 2-1 contre Lyon. Remplacé à la 56ème minute.

Ronaël Pierre-Gabriel- Brest



Victoire 2-1 contre Lyon. A joué toute la rencontre.

Rémy Cabella - Montpellier



Défaite 2-0 à Lens. Remlacé à la 88ème minute.

Jean-Eudes Aholou - Strasbourg



Victoire 2-1 contre Rennes. Entré à la 78ème minute

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Victoire 1-0 contre Crystal Palace. Remplacé à la 76ème minute.

Wesley Fofana - Leicester



Match nul 1-1 à Everton. A joué toute la rencontre

Neal Maupay - Brighton



Défaite 3-0 à Manchester City. Entré à la 77ème minute

Gonzalo Bergessio - Platense



Défaite 0-3 contre Gimnasia la Plata. Remplacé à la 69ème minute.

Olivier Boumal - Newcastle Jets (Australie)



défaite 3-2 à Western Sydney. Remplacé dès la 25ème minute

Hamidou Keyta - Zira (Azerbaidjan)



Match nul 0-0 contre Neftchi en 1/2 aller de la Coupe. Remplacé à la 84ème minute.

Eric Bauthéac - Omonia Nicosie



Match nul 0-0 à Ethnikos Achna en Coupe. Entré à la 61ème minute

Luis Sanchez - America Cali



Défaite 1-2 contre Union Magdalena. Remplacé à la 46ème minute

Kévin Théophile-Catherine - Dinamo Zagreb



Défaite 1-0 à Hadjuk Split. Averti à la 51ème minute. A joué toute la rencontre.

Youssef Ait-Bennasser - Adanaspor



Victoire 1-0 contre Samsunspor. Remplacé à la 94ème minute.

Léonie Fleury - Servette Genève



Victoire 2-0 à Grasshopper. Entré à la 84ème minute.