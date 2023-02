[RÃ©sultats, milieu de semaine] Gradel, Nordin et Eysseric buteurs

Résultats milieu de semaine

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Max-Alain Gradel - Sivasspor



Victoire 3-0 à Alanyaspor. Buteur à la 50ème minute. Passeur sur le 1er but.

Remplacé à la 86ème minute

Arnaud Nordin - Montpellier



Défaite 1-3 contre le PSG. Buteur à la 89ème. Etait entré à la 83ème minute

Valentin Eysseric - Kasimpasa



Victoire 5-1 contre Giresunspor. Buteur à la 29ème minute.

Averti à la 17ème et remplacé à la 79ème minute.

Alpha Sissoko - Quevilly



Défaite 1-0 à Grenoble. A joué toute la rencontre

Dylan Durivaux - Niort



Défaite 1-3 contre Amiens. Averti à la 80ème et remplacé à la 85ème minute

Stefan Bajic - Valenciennes



Défaite 4-0 à Sochaux. A joué toute la rencontre.

Habib Maïga - Metz



Match nul 1-1 contre Rodez. A joué toute la rencontre

Henri Saivet - Pau



Victoire 1-0 au Paris FC. A joué toute la rencontre.

Morgan Guilavogui - Paris FC



Défaite 0-1 contre Pau. Entré à la 74ème et averti à la 84ème minute.

Yvann Maçon - Paris FC



Défaite 0-1 contre Pau. Entré à la 82ème minute.

Vincent Pajot - Annecy



Victoire 2-0 contre Caen. A joué toute la rencontre.

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Victoire 2-1 contre Southampton en League Cup. Entré à la 61ème minute

Bilel Aouacheria - Gil Vicente



Défaite 2-1 à Pacos de Ferreira. Entré à la 90ème minute

Josuha Guilavogui - Wolfsburg



Défaite 2-1 à Union Berlin en Coupe. A joué toute la rencontre.

Nassim Ouammou - Maccabi Netanya



Match nul 2-2 contre Maccabi Haïfa. Entré à la 67ème minute

Paul Bernardoni - Angers



Défaite 1-2 contre Ajaccio. A joué toute la rencontre.

Sada Thioub - Angers



Défaite 1-2 contre Ajaccio. Entré à la 62ème minute.

Dimitri Payet - Marseille



Victoire 2-0 à Nantes. Entré à la 74ème minute.

Jordan Veretout - Marseille



Victoire 2-0 à Nantes. A joué toute la rencontre.

Rémy Cabella - Lille



Match nul 0-0 contre Clermont. Remplacé à la 65ème minute.

Jonathan Bamba - Lille



Match nul 0-0 contre Clermont. Entré à la 65ème minute.

Franck Honorat - Brest



Match nul 0-0 à Lyon. A joué toute la rencontre.

Mahdi Camara - Brest



Match nul 0-0 à Lyon. A joué toute la rencontre.

Ruben Aguilar - Monaco



Victoire 3-2 contre Lens. Entré à la 75ème minute.

Jean-Eudes Aholou - Strasbourg



Défaite 3-0 à Rennes. Entré à la 65ème minute

Falaye Sacko - Montpellier



Défaite 1-3 contre le PSG. Sorti à la 85ème minute

Bafé Gomis- Galatasaray



Victoire 3-2 contre Umraniyespor. Entré à la 79ème minute.

Hamidou Keyta - Zira (Azerbaidjan)



Défaite 1-0 à Neftchi. A joué toute la rencontre.

Luis Sanchez - America Cali



Victoire 4-0 contre Union Magdalena. Entré à la 71ème minute

Yohan Benalouane - Novara



Victoire 2-1 à Vicenza. A joué toute la rencontre.