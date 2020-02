[RÃ©sultats] Les scores de ce milieu de semaine

Résultats semaine.

Seuls les joueurs et joueuses qui ont disputés une rencontre apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.





Carlos Bocanegra - Atlanta (Directeur technique, Etats-Unis, MLS)



Match nul 1-1 à Motagua en 8ème aller de la Concacaf Champions League

Selim Kayaci - Sancaktepe FK



Défaite 2-0 à Hekimoglu Trabzon. Entré à 871ème minute. 3ème au classement

Sinan Ozkan - Sakaryspor



Match nul 1-1 à Sivas Belediyespor. Remplacé à la 79ème minute. 79ème au classement

Teninsoun Sissoko - FC Fleury



Victoire 1-0 à Soyaux. A joué toute la rencontre. Averti à la 35ème minute. 7ème au classement.

Kelly Gadéa - FC Fleury



Victoire 1-0 à Soyaux. Remplacé à la 85ème minute. 7ème au classement.

Lucie Pingeon - Soyaux



Défaite 0-1 contre Fleury. Entré à la 78ème minute. 8ème au classement