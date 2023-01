[RÃ©sultats, mercredi et jeudi] Eysseric, Gomis et Gradel buteurs

Résultats mercredi et jeudi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Valentin Eysseric - Kasimpasa



Victoire 4-1 contre Alanyaspor. Auteur du 3ème but à la 67ème et passeur sur le deuxième. Remplacé à la 87ème minute

Bafé Gomis- Galatasaray



Victoire 2-1 contre Ankaragucu. Buteur à la 30ème minute. Remplacé à la 71ème minute

Max-Alain Gradel - Sivasspor



Match nul 2-2 à Konyaspor. Buteur à la 34ème et remplacé à la 63ème minute

Kevin Malcuit - Ankarugucu



Victoire 2-1 contre Torino. Remplacé à la 75ème minute

Danijel Aleksic - Basaksehir



Match nul 1-1 à Gaziantep. Remplacé à la 78ème minute.

Pierre-Emerick Aubameyang - Chelsea



Défaite 0-1 contre Manchester City. Entré à la 5ème et remplacé à la 68ème minute.