[RÃ©sultats, mercredi] Aholou passeur contre Clermont

Résultats mercredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Jean-Eudes Aholou - Strasbourg



Victoire 2-0 à Clermont. Passeur sur le 1er but. Remplacé à la 75ème minute.

Dylan Chambost - Troyes



Victoire 1-0 à Montpellier. A joué toute la rencontre

Jonathan Bamba - Lille



Victoire 3-1 contre Lorient. Remplacé à la 76ème minute.

Fabien Lemoine - Lorient



Défaite 3-1 à Lille. Entré à la 74ème minute

Léo Petrot, Lorient



Défaite 3-1 à Lille. A joué toute la rencontre

Jorginho - Guinee-Bissau



Défaite 0-2 contre le Nigeria. Remplacé à la 70ème minute

Danijel Aleksic -Istanbul BB



Défaite 1-0 à Kayserispor. Remplacé à la 75ème minute.

Maeva Clemaron - Tottenham



Victoire 1-0 contre Liverpool en Coupe. A joué toute la rencontre