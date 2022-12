[RÃ©sultats, mardi et mercredi] Aleksic buteur contre Antalyspor

Résultats mardi et mercredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Danijel Aleksic - Basaksehir



Victoire 2-0 contre Antalyaspor. Buteur à la 66ème et remplacé à la 85ème minute.

Pierre-Emerick Aubameyang - Chelsea



Victoire 2-0 contre Bournemouth. Entré à la 82ème minute.

Kevin Malcuit - Ankarugucu



Défaite 1-2 contre Umranieyespor. Passeur sur le but. Remplacé à la 86ème minute

Sada Thioub - Angers



Défaite 1-0 à Ajaccio. Entré à la 68ème minute.

Paul Bernardoni - Angers



Défaite 1-0 à Ajaccio. A joué toute la rencontre.

Ruben Aguilar - Monaco



Victoire 3-2 à Auxerre. Remplacé à la 71ème minute.

Rémy Cabella - Lille



Victoire 2-0 à Clermont. Averti à la 72ème minute. Remplacé dans les arrêts de jeu

Jean-Eudes Aholou - Strasbourg



Défaite 2-1 au PSG. Entré à la 65ème minute.

Franck Honorat - Brest



Défaite 2-4 contre Lyon. Remplacé à la 76ème minute.

Mahdi Camara - Brest



Défaite 2-4 contre Lyon. Averti à la 39ème et remplacé à la 67ème minute.

Valentin Eysseric - Kasimpasa



Défaite 2-1 à Istanbulspor. Remplacé à la 89ème minute.

Yann M'Vila - Olympiakos



Victoire 5-0 contre Asteras Tripolis. Averti à la 78ème et remplacé à la 80ème minute.

Harold Moukoudi - AEK Athènes



Victoire 4-0 à Volos. Remplacé à la 75ème minute.

Assane Diousse - OFI Crète



Match nul 1-1 au Panathinaikos. Remplacé à la 89ème minute.