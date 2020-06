[RÃ©sultats, mardi] LEs scores de la soirÃ©e

Résultats mardi.

Seuls les joueurs et joueuses qui ont disputés une rencontre apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.





Neal Maupay - Brighton



Match nul 0-0 à Leicester. Rate un pénalty à la 14ème minute. Remplacé à la 57ème. 15ème au classement

Bryan Dabo - Spal



Défaite 0-1 contre Cagliari. Entré à la 56ème minute. 19ème au classement

Faouzi Ghoulam - Naples



Victoire 2-0 à Hellas Verone. Entré à la 67ème minute

Hamidou Keyta - Botosani



Défaite 2-1 à Craiova. Remplacé à la 76ème minute. 6ème au classement.