[RÃ©sultats week-end] Garbino et Strode buteuses

Résultats week-end

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Maëlle Garbino - Bordeaux



Victoire 3-1 contre Rodez. Buteuse à la 26ème et remplacée à la 80ème minute.

Courtney Strode - FC Bâle



Match nul 2-2 à YB. Buteuse à la 72ème minute. A joué toute la rencontre.

Nathan Dekoké - Bourg-en-Bresse



Match nul 1-1 au Mans. A joué toute la rencontre

Frédéric Injai, Cholet



Match nul 0-0 contre Villefranche. Entré à la 54ème minute.

Baptiste Valette - Cholet



Match nul 0-0 contre Villefranche. A joué toute la rencontre.

Arsène Elogo - Le Puy



Victoire 2-1 à Orléans. Remplacé dès la 28ème minute

Maxence Rivera - Le Puy



Victoire 2-1 à Orléans. A joué toute la rencontre

Ahmad Allée - Orléans



Défaite 1-2 contre Le Puy. Entré à la 62ème minute.

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Défaite 1-0 à Nancy. A joué toute la rencontre.

Samy Baghdadi - Dunkerque



Défaite 0-1 contre Martigues. Remplacé à la 63ème minute.

Laura Condon - Soyaux



Défaite 3-1 à Guingamp. Remplacé à la mi-temps.

Mylène Chavas - Bordeaux



Victoire 3-1 contre Rodez. A joué toute la rencontre.

Chloé Bornes - Rodez



Défaite3-1 à Bordeaux. Remplacée à la 72ème minute.

Maud Antoine - Rodez



Défaite3-1 à Bordeaux. Entrée à la 46ème minute.

Nora Coton-Pelagie - Le Havre



Défaite 3-1 à Reims. Remplacée à la 63ème minute.

Kelly Gadéa - Le Havre



Défaite 3-1 à Reims. A joué toute la rencontre.

Emily Burns - Dijon



Défaite 8-0 à Lyon. A joué toute la rencontre.

Morgane Martins - Dijon



Défaite 8-0 à Lyon. Remplacée à la 66ème minute.

Rose Lavaud - Dijon



Défaite 8-0 à Lyon. A joué toute la rencontre.

Kheira Hamraoui - PSG



Victoire 1-0 au Paris FC. A joué toute la rencontre

Hamidou Keyta - Zira (Azerbaidjan)



Victoire 2-1 contre Turan Tovuz. A joué toute la rencontre.

Eric Bauthéac - Nea Salamis



Défaite 1-3 contre Apoel. Entré à la 87ème minute.

Makhtar Gueye - Saragosse



Victoire 2-1 contre Ibiza. Entré à la 61ème minute

Valentin Vada - Real Saragosse



Victoire 2-1 contre Ibiza. Passeur sur le 2ème but. Remplacé à la 81ème minute

Hernani - Reggiana



Victoire 2-0 à Brescia. Passeur sur le 1er but. Averti à la 77ème minute. A joué toute la rencontre.

Maeva Clemaron - Servette Genève



Victoire 2-0 à Yverdon. Remplacé à la 63ème minute

Juliette Vidal - FC Bâle



Match nul 2-2 à YB. A joué toute la rencontre.

Youssef Ait-Benasser - Adanaspor



Match nul 2-2 contre Goztepe. A joué toute la rencontre.

Kenan Fakili - Somaspor



Défaite 2-0 à Nszilli Belediyespor. Remplacé à la 29ème minute

Selim Kayaci - Fethiyespor



Victoire 1-0 contre Kirklarelispor. Averti à la 67ème minute. A joué toute la rencontre