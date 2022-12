[RÃ©sultats, lundi] Morgan Guilavogui buteur dÃ©cisif contre Pau

Résultats lundi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Morgan Guilavogui - Paris FC



Victoire 1-0 à Pau. Buteur à la 25ème minute. Remplacé à la 66ème minute

Neal Maupay - Everton



Défaite 1-2 contre Wolverhampton. Remplacé à la 83ème minute.

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Victoire 3-0 à Leicester. Entré à la 83ème minute.

William Saliba - Arsenal



Victoire 3-1 contre West Ham. A joué toute la rencontre

Kenny Rocha Santos - Ostende



Défaite 3-0 à Union Saint-Gilloise. Averti à la 83ème minute. A joué toute la rencontre

Hernani - Reggiana



Victoire 1-0 à Ascoli. A joué toute la rencontre.

Kubilay Aktas - Altinordu



Match nul 0-0 contre Caykur Rizespor. A joué toute la rencontre. Averti à la 57ème minute

Vincent Pajot - Annecy



Victoire 2-1 contre Saint-Etienne. Remplacé à la 69ème minute.

Pierrick Cros - Laval



Défaite 5-0 à Dijon. A joué toute la rencontre. Buteur contre-son-camp à la 27ème minute

Dylan Durivaux - Niort



Match nul 0-0 à Metz. A joué toute la rencontre

Setigui Karamoko - Paris FC



Victoire 1-0 à Pau. Entré à la 92ème minute

Henri Saivet - Pau



Défaite 0-1 contre Paris FC. A joué toute la rencontre.

Alpha Sissoko - Quevilly



Victoire 2-0 contre Grenoble. A joué toute la rencontre

Nassim Ouammou - Rodez



Défaite 1-0 à Sochaux. Entré à la 89ème minute

Matthieu Debuchy - Valenciennes



Match nul 1-1 contre Amiens. A joué toute la rencontre.