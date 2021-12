[RÃ©sultats, lundi] Max-Alain Gradel averti contre Galatasaray

Résultats lundi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Max-Alain Gradel - Sivasspor





Victoire 1-0 contre Galatasaray. Averti à la 66ème minute. A joué toute la rencontre

Nassim Ouammou - Rodez



Match nul 1-1 à Toulouse. Remplacé à la 75ème minute

Jordan Veretout - AS Roma



Victoire 2-0 contre Spezia. Remplacé dans les arrêts de jeu.

Eric Bauthéac - Omonia Nicosie



Match nul 1-1 contre AEK Larnaca. Entré à la 90ème minute

Naïs Djouhara - Real Sociedad B



Défaite 2-0 à Mirandes. Entré à la 73ème minute