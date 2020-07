[RÃ©sultats, lundi et mardi] Emmanuel RiviÃ¨re auteur d'un doublÃ© contre Empoli

Résultats lundi et mardi

Seuls les joueurs qui étaient dans le groupe apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus et autres joueurs non retenus.- CosenzaVictoire 5-1 à Empoli. auteur d'un doublé aux 12ème et 80ème minute. A joué toute la rencontre. 17ème au classement à une journée de la fin.

Faouzi Ghoulam - Naples



Victoire 2-0 à l'Inter Milan. Entré à la 65ème minute. 7ème au classement

Kevin Malcuit - Naples



Victoire 2-0 à l'Inter Milan. Entré à la 84ème minute. 7ème au classement

Dovydas Virksas - Riteriai (Lituanie)



Défaite 1-2 contre Suduva. Resté sur le banc. 6ème au classement

Hamidou Keyta - Botosani



Défaite 1-0 à Cluj. Entré à la 29ème minute. 5ème au classement à une journée de la fin.