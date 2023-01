[RÃ©sultats, lundi et mardi] Lourde dÃ©faite pour Neal Maupay devant son ancienne Ã©quipe

Résultats lundi et mardi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Neal Maupay - Everton



Défaite 1-4 contre Brighton. Entré à la 64ème minute

Jean-Eudes Aholou - Strasbourg



Défaite 2-3 contre Troyes. Entré à la 83ème minute.

Ronaël Pierre-Gabriel- Strasbourg



Défaite 2-3 contre Troyes. Entré à la 73ème minute.

Rémy Cabella - Lille



Match nul 1-1 contre Reims. A joué toute la rencontre

Jonathan Bamba - Lille



Match nul 1-1 contre Reims. A joué toute la rencontre

Dimitri Payet - Marseille



Victoire 2-1 à Montpellier. Remplacé à la 66ème minute.

Jordan Veretout - Marseille



Victoire 2-1 à Montpellier. Remplacé à la 66ème minute.

Arnaud Nordin - Montpellier



Défaite 1-2 contre Marseille. Remplacé à la 63ème minute

Falaye Sacko - Montpellier



Défaite 1-2 contre Marseille. Remplacé à la 78ème minute

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Match nul 0-0 à Arsenal. Entré à la 87ème minute.

William Saliba - Arsenal



Match nul 0-0 contre Newcastle. A joué toute la rencontre

Dylan Saint-Louis - Hatayspor



Match nul 2-2 à Umraniyespor. Entré à la 90ème minute

Assane Diousse - OFI Crète



Match nul 0-0 contre Volos. Remplacé à la 76ème minute.

Harold Moukoudi - AEK Athènes



Défaite 2-1 à Pas Giannina. A joué toute la rencontre

Yann M'Vila - Olympiakos



Victoire 2-0 à Ionikos Nikaias. A joué toute la rencontre