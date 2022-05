[Ligue 2] Loris NÃ©ry buteur contre Ajaccio ; Vachoux et Revelli releguÃ©s avec Dunkerque

Ligue 2

Voici les résultats de Ligue 2 pour les anciens joueurs de l'AS Saint-Etienne, ainsi que les joueurs prêtés.A une journée de la fin :- Philippe Montanier (Toulouse) est champion de Ligue 2- Pour la seconde montée , tout se jouera lors de la dernière journée entre Ajaccio (Krasso, Pantaloni) et Auxerre- Dans le bas de tableau, Valette (Nancy) , Revelli et Vachoux (Dunkerque) sont relégués en National 1. Quevilly-Rouen (Dekoké, Belkorchia et Sissoko) sont barragiste à 99%.

Chez les joueurs

Loris Néry - Grenoble



Match nul 1-1 contre Ajaccio. Buteur à la 39ème place. A joué toute la rencontre.

Jean-Philippe Krasso - Ajaccio



Match nul 1-1 à Grenoble. Remplacé à la 89ème minute

Idriss Saadi - Bastia



Défaite 0-1 contre Rodez. Entré à la 76ème minute.

Jérémy Vachoux - Dunkerque



Défaite 1-3 contre Guingamp. A joué toute la rencontre.

Yoric Ravet - Grenoble



Match nul 1-1 contre Ajaccio. Entré à la 94ème minute.

Charles Abi - Guingamp



Victoire 3-1 à Dunkerque. Pas dans le groupe

Baptiste Valette - Nancy



Victoire 3-2 à Dijon. A joué toute la rencontre

Brahima Doukansy - Niort



Match nul 2-2 à Pau. Resté sur le banc

Tyrone Tormin - Niort



Match nul 2-2 à Pau. Passeur sur le 1er but. Remplacé à la 64ème minute

Morgan Guilavogui - Paris FC



Victoire 2-1 à Amiens. Entré à la 77ème minute.

Stefan Bajic - Pau



Match nul 2-2 contre Niort. A joué toute la rencontre.

Nathan Dekoké - Quevilly



Défaite 2-0 à Caen. Pas dans le groupe.

Sami Belkorchia - Quevilly



Défaite 2-0 à Caen. Resté sur le banc

Alpha Sissoko - Quevilly



Défaite 2-0 à Caen. A joué toute la rencontre

Nassim Ouammou - Rodez



Victoire 1-0 à Bastia. Remplacé à la 82ème minute

Florentin Pogba - Sochaux



Défaite 1-0 à Valenciennes. Resté sur le banc.

Matthieu Debuchy - Valenciennes



Victoire 1-0 contre Sochaux. Remplacé à la 69ème minute.

Arsène Elogo - Valenciennes



Victoire 1-0 contre Sochaux. Pas dans le groupe

Chez les membres du staff

Olivier Pantaloni - Ajaccio



Match nul 1-1 à Grenoble

Thierry Laurey - Paris FC



Victoire 2-1 à Amiens

Philippe Montanier - Toulouse



Victoire 2-1 contre Nîmes

Patrice Garande - Dijon



Défaite 2-3 contre Nancy

Vincent Hognon - Grenoble



Match nul 1-1 contre Ajaccio.

Romain Revelli - Dunkerque



Défaite 1-3 contre Guingamp

Didier Tholot - Pau



Match nul 2-2 contre Niort

Yves Colleu - Le Havre (entraîneur-adjoint)



Défaite 1-2 contre Auxerre

Jérémie Janot - Valenciennes (entraîneur des gardiens)



Victoire 1-0 contre Sochaux

Le Classement