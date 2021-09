[Ligue 2, National 1] Romain Spano buteur contre Saint-Brieuc

Ligue 2, National 1

Voici les résultats de Ligue 2 et National 1pour les anciens joueurs de l'AS Saint-Etienne, ainsi que les joueurs prêtés.Seuls les joueurs qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Chez les joueurs

Romain Spano, Annecy



Victoire 2-1 à Saint-Brieuc. Buteur dès la 5ème minute. Averti à la 67ème et remplacé 3 minutes plus tard.

Jérémy Vachoux - Dunkerque



Victoire 2-1 à Pau. A joué toute la rencontre.Averti à la 33ème minute

Yoric Ravet - Grenoble



Match nul 1-1 à Rodez. Entré à la 64ème minute.

Loris Néry - Grenoble



Match nul 1-1 à Rodez. A joué toute la rencontre.

Baptiste Valette - Nancy



Match nul 1-1 contre Amiens. A joué toute la rencontre

Brahima Doukansy - Niort



Victoire 4-1 contre Paris FC. Remplacé à la 57ème minute.

Nathan Dekoké - Quevilly



Match nul 2-2 contre Guingamp. A joué toute la rencontre.

Nassim Ouammou - Rodez



Match nul 1-1 contre Grenoble. Remplacé à la 76ème minute

Florentin Pogba - Sochaux



Match nul 0-0 contre Auxerre. A joué toute la rencontre.

Matthieu Debuchy - Valenciennes



Victoire 1-0 à Dijon. A joué toute la rencontre.

Anthony Maisonnial - Bourg en Bresse



Victoire 5-2 à Sète. A joué toute la rencontre

Kamel Chergui - Créteil



Défaite 0-1 contre Laval. Entré à la 84ème minute.

Pierrick Cros - Laval



Victoire 1-0 à Créteil. Remplacé à la 53ème minute

Nathana√ęl Dieng - Red Star



Match nul 2-2 à Bastia-Borgo.A joué toute la rencontre



Défaite 1-2 contre Annecy. Entré à la 90ème minute.

Frédéric Injai, Villefranche



Victoire 1-0 contre Orléans. Entré à la 83ème minute

Chez les membres du staff

Thierry Laurey - Paris FC (entra√ģneur)



Défaite 4-1 à Niort

Patrice Garande - Dijon(Entra√ģneur)



Défaite 0-1 contre Valenciennes

Romain Revelli - Dunkerque



Victoire 2-1 à Pau

Didier Tholot - Pau (Entra√ģneur)



Défaite 1-2 contre Dunkerque

Yves Colleu - Le Havre (entra√ģneur-adjoint)



Victoire 1-0 √† N√ģmes

Romain Poyet - Amiens (entra√ģneur-adjoint)



Match nul 1-1 à Nancy

Grégory Coupet - Dijon (Entraineur des gardiens)



Défaite 0-1 contre Valenciennes

J√©r√©mie Janot - Valenciennes (entra√ģneur des gardiens)



Victoire 1-0 à Dijon

Nicolas Guibal, Sète



Défaite 2-5 contre Bourg-Peronnas.

Vincent Plant√© - Chambly (entra√ģneur des gardiens)



Défaite 2-0 à Cholet