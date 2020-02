[RÃ©sultats] Kheira Hamraoui qualifie Barcelone en Coupe de la Reine

Résultats semaine.

Seuls les joueurs et joueuses qui ont disputés une rencontre apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.





Kheira Hamraoui - Barcelone





Victoire 1-0 (ap) contre La Corogne en 1/4 de la Coupe de la Reine.

Marque le but de la qualification à la 120ème minute. Etait entrée à la 89ème. Avertie à la 114ème.

Carlos Bocanegra - Atlanta (Directeur technique, Etats-Unis, MLS)



Victoire 3-0 contre Motagua en 8èmes de finale retour de la CONCACAF champions League. Qualifié pour les 1/4

Harold Moukoudi - Middlesbrough



Défaite 0-1 contre Leeds. Averti à la 52ème minute. A joué toute la rencontre. 21ème au classement

Ibrahim Sissoko - BB Erzurumspor





Défaite 2-1 à Altinordu. A joué toute la rencontre. 2ème au classement

Méline Gerard - Real Betis



Elimination 1-0 à Logorono en 1/4 de la Coupe de la Reine. A joué toute la rencontre.