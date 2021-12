[RÃ©sultats, jeudi] CissÃ© et Aguilar avertis en Coupe d'Europe

Résultats jeudi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Ruben Aguilar - Monaco



Match nul 1-1 à Strum Graz en Ligue Europa. A joué toute la rencontre. Averti à la 32ème minute

Kevin Malcuit - Naples



Victoire 3-2 contre Leicester en Ligue Europa. Entré à la 45ème minute

Yann M'Vila - Olympiakos



Défaite 1-0 à Anvers en Ligue Europa. A joué toute la rencontre

Pape Abou Cissé - Olympiakos



Défaite 1-0 à Anvers en Ligue Europa. A joué toute la rencontre. Averti dans les arrêts de jeu

Dimitri Payet - Marseille



Victoire 1-0 contre Lokomotiv Moscou en Ligue Europa. Entré à la 68ème minute

William Saliba - Marseille



Victoire 1-0 contre Lokomotiv Moscou en Ligue Europa. A joué toute la rencontre

Kévin Théophile-Catherine - Dinamo Zagreb



Victoire 1-0 à West Ham en Ligue Europa. A joué toute la rencontre.

Jordan Veretout - AS Roma



Victoire 3-2 au CSKA Sofia en Europa Conference. A joué toute la rencontre

Eric Bauthéac - Omonia Nicosie



Match nul 0-0 contre Qairat en Europa Conference. Remplacé à la 658ème minute