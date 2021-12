[RÃ©sultats, jeudi] Gomis et Soulard avertis

Résultats jeudi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Bafé Gomis- Al Hilal (Arabie Saoudite)



Défaite 0-2 contre Al Nasr. Averti à la 27ème et remplacé à la 73ème minute.

Jean-Eudes Aholou - Strasbourg



Victoire 1-0 à Valenciennes en Coupe de France. Remplacé à la 70ème minute.

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Défaite 3-1 à Liverpool. Remplacé à la 79ème minute

Pauline Peyraud-Magnin- Juventus



Victoire 4-0 contre Servette Chenois en Ligue des Champions. A joué toute la rencontre

Léonie Fleury - Servette Genève



Défaite 4-0 à Juventus en LDC. Entré à la 31ème minute

Amandine Soulard - Servette Genève



Défaite 4-0 à Juventus en LDC. Avertie à la 63ème et remplacée à la 89ème minute.

Youssef Ait-Bennasser - Adanaspor



Victoire 1-0 contre Istanbulspor. A joué toute la rencontre.