[RÃ©sultats jeudi et vendredi] Zaydou Youssouf averti contre Vitoria Guimaraes

Résultats jeudi et vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Zaydou Youssouf - Famalicao



Victoire 2-1 contre Vitoria Guimaraes. Averti à la 45ème et remplacé à la mi-temps.

Eric Bauthéac - Nea Salamis



Match nul 0-0 à Enosis. Entré à la 62ème minute.

Idir Boutrif - Gagra (Géorgie)



Victoire 2-1 à Samtredia. Entré à la 82ème minute.

Kubilay Aktas - Altinordu



Victoire 2-1 à Altay Izmir. Entré à la 62ème minute.

Bafé Gomis- Galatasaray



Victoire 6-0 contre Kayserispor. Entré à la 65ème minute.

Nathan Dekoké - Bourg-en-Bresse



Victoire 2-0 contre Le Puy. Remplacé à la 58ème minute.

Arsène Elogo - Le Puy



Défaite 2-0 à Bourg-Peronnas. Entré à la 77ème minute

Nolan Roux- Châteauroux



Match nul 1-1 à Châteauroux. Remplacé à la 81ème minute.

Frédéric Injai, Cholet



Défaite 0-1 contre Stade Briochin. Remplacé à la mi-temps.

Baptiste Valette - Cholet



Défaite 0-1 contre Stade Briochin. A joué toute la rencontre.

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Défaite 3-0 à Concarneau. A joué toute la rencontre.

Fabien Lemoine - Versailles



Victoire 1-0 contre Villefranche. Remplacé à la 88ème minute

Hamidou Keyta - Zira (Azerbaidjan)



Victoire 3-1 contre Sebail. Remplacé à la 73ème minute

Mickaël Panos - AFK Csikszereda (Roumanie)



Match nul 1-1 à Minaur Baia Mare. Remplacé à la 57ème minute.