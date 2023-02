[RÃ©sultats jeudi et vendredi] Roux, Rivera et Keyta buteurs ; Camara expulsÃ©

Résultats jeudi et vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Nolan Roux- Châteauroux



Match nul 1-1 contre Orléans. Buteur à la 91ème minute. Etait entré à la 59ème.

Maxence Rivera - Le Puy



Match nul 1-1 à Villefranche. Buteur à la 93ème minute. A joué toute la rencontre

Hamidou Keyta - Zira (Azerbaidjan)



Victoire 2-0 à Turan Tovuz. Buteur à la 29ème minute. A joué toute la rencontre

Lucas Gourna-Douath- RB Salzbourg



Défaite 2-0 à Rome en Ligue Europa. A joué toute la rencontre. Eliminé.

Jérémy Vachoux - Carabobo



Match nul 0-0 contre l'Atletico Mineiro. A joué toute la rencontre.

Rémy Cabella - Lille



Victoire 2-1 contre Lille. A joué toute la rencontre. Averti à la 94ème minute

Jonathan Bamba - Lille



Victoire 2-1 contre Lille. A joué toute la rencontre

Mahdi Camara - Brest



Défaite 2-1 à Lille. Expulsé à la 96ème minute

Zaydou Youssouf - Famalicao



Victoire 1-0 contre Portimonense. A joué toute la rencontre. .

Alexis Guendouz - CR Belouizdad



Victoire 1-0 à Al Merreikh. A joué toute la rencontre

Arsène Elogo - Le Puy



Match nul 1-1 à Villefranche. Entré à la 72ème minute

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Match nul 1-1 contre Le Mans. A joué toute la rencontre.

Nathanaël Dieng - Red Star



Défaite 1-2 contre Avranches. A joué toute la rencontre. Averti à la 58ème minute

Frédéric Injai, Cholet



Match nul 0-0 contre Dunkerque. Remplacé à la 87ème minute.

Baptiste Valette - Cholet



Match nul 0-0 contre Dunkerque. A joué toute la rencontre.

Gonzalo Bergessio - Tristan Suarez (Argentine)



Défaite 3-1 à Villa Dalmine. A joué toute la rencontre