[RÃ©sultats jeudi et vendredi] Dimitri Payet buteur contre Toulouse

Résultats jeudi et vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Dimitri Payet - Marseille



Victoire 6-1 contre Toulouse. Buteur à la 61ème minute. Remplacé à la 77ème.

Jordan Veretout - Marseille



Victoire 6-1 contre Toulouse. Entré à la 77ème minute

Bafé Gomis- Galatasaray



Victoire 2-1 à Sivasspor. Remplacé à la 73ème minute.

Bryan Dabo - Aris Salonique



Victoire 1-0 contre Panaitolikos. Entré à la 72ème minute

Léo Lacroix - Western Utd (Australie)



Match nul 1-1 contre Brisbane Roar. A joué toute la rencontre.

Arnaud Nordin - Montpellier



Victoire 2-0 à Lorient. Remplacé à la 72ème minute

Falaye Sacko - Montpellier



Victoire 2-0 à Lorient. A joué toute la rencontre. Averti à la 43ème minute

Adil Aouchiche - Lorient



Défaite 0-2 contre Montpellier. Entré à la 81ème minute.

Vincent Pajot - Annecy



Match nul 0-0 contre Nîmes. A joué toute la rencontre. Averti à la 55ème minute.

Habib Maïga - Metz



Victoire 1-0 à Grenoble. A joué toute la rencontre

Dylan Durivaux - Niort



Victoire 2-1 contre Pau. Averti à la 32ème minute et remplacé à la 84ème.

Henri Saivet - Pau



Défaite 2-1 à Niort. Remplacé à la 66ème minute.

Morgan Guilavogui - Paris FC



Match nul 0-0 contre Le Havre. A joué toute la rencontre

Alpha Sissoko - Quevilly



Victoire 2-0 à Guingamp. Averti à la 37ème minute. A joué toute la rencontre

Nassim Ouammou - Rodez



Victoire 2-1 contre Dijon. Entré à la 65ème minute

Matthieu Debuchy - Valenciennes



Défaite 1-0 à Bastia. A joué toute la rencontre.