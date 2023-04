[RÃ©sultats jeudi et vendredi] Ghezali (2) et Elogo buteurs

Résultats jeudi et vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Arsène Elogo - Le Puy



Défaite 2-4 contre Le Mans. Entré à la 67ème et buteur à la 76ème minute

Lamine Ghezali- Dinamo Bucarest



Victoire 3-0 contre Otelul Galati. Double buteur aux 62ème et 87ème minute. Remplacé dans les arrêts de jeu

Alexandros Katranis - Piast Gliwice



Victoire 1-0 à Slask Wroclaw. Remplacé à la 70ème minute

Jean-Eudes Aholou - Strasbourg



Défaite 2-1 à Lens. Entré à la 61ème minute.

Marvin Tshibuabua - Seraing (Belgique)



Défaite 2-0 au Club Bruges. A joué toute la rencontre

Vagner - Seraing



Défaite 2-0 au Club Bruges. Entré à la 68ème minute

Nolan Roux- Châteauroux



Victoire 2-0 contre Cholet. Remplacé à la 90ème minute

Frédéric Injai, Cholet



Défaite 2-0 à Châteauroux. Averti à la 41ème et remplacé à la 64ème minute.

Baptiste Valette - Cholet



Défaite 2-0 à Châteauroux. A joué toute la rencontre

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Défaite 0-2 contre Dunkerque. A joué toute la rencontre.

Nathanaël Dieng - Red Star



Défaite 1-4 contre Concarneau. Remplacé à la 46ème minute

Nathan Dekoké - Bourg-en-Bresse



Match nul 1-1 à Martigues. A joué toute la rencontre

Jordan Morel - Bourg-en-Bresse



Match nul 1-1 à Martigues. Entré à la 78ème minute.

Fabien Lemoine - Versailles



Match nul 1-1 à Saint-Brieuc. Remplacé à la 70ème minute

Ahmad Allée - Orléans



Victoire 2-1 à Avranches. Entré à la 90ème minute

Hamidou Keyta - Zira (Azerbaidjan)



Défaite 2-1 à Qabala. A joué toute la rencontre.

Jérémy Mellot - Tenerife



Match nul 0-0 à Lugo. Entré à la 63ème minute.

Youssef Ait-Benasser - Samsunspor



Défaite 21-0 à Goztepe. Remplacé à la 64ème minute