[Italie] Emmanuel RiviÃ¨re auteur d'un doublÃ© contre Pise

Voici les résultats de nos Anciens Joueurs qui évoluent en Italie cette saison.



Série B

- CozensaVictoire 3-1 à Pise. Auteur d'un doublé aux 27ème et 45ème minute.Passeur sur le deuxième but et remplacé à la 54ème minute. 18ème au classement

Série A

Jordan Veretout - AS Roma



Victoire 4-1 à la Fiorentina. A joué toute la rencontre.

Bryan Dabo - Fiorentina



Défaite 1-4 contre l'AS Rome. Pas dans le groupe.

Valentin Eysseric - Fiorentina



Défaite 1-4 contre l'AS Rome. Entré à la 83ème minute.

Blaise Matuidi - Juventus



Défaite 1-3 contre la Lazio en SuperCoupe. Averti à la 9ème et remplacé à la 76ème minute.

Faouzi Ghoulam - Naples



Victoire 2-1 à Sassuolo. Pas dans le groupe

Kevin Malcuit - Naples



Victoire 2-1 à Sassuolo. Pas dans le groupe.

Hernani - Parme



Match nul 1-1 contre Brescia. A joué toute la rencontre. Averti à la 69ème minute.

Le classement

Série C

Cazim Suljic - Alessandra Calcio



Victoire 2-1 contre Pro Vercelli. Remplacé à la 65ème minute. 7ème au classement.