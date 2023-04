[RÃ©sultats week-end, France] Morgan Guilavogui passeur et averti contre Saint-Etienne

Résultats France, samedi et dimanche

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Ligue 1

Romain Hamouma - Ajaccio



Défaite 0-3 contre Auxerre. Remplacé à la 71ème minute.

Faouzi Ghoulam - Angers



Victoire 1-0 contre Lille. Remplacé à la 75ème minute.

Paul Bernardoni - Angers



Victoire 1-0 contre Lille. A joué toute la rencontre.

Franck Honorat - Brest



Match nul 1-1 à Reims. A joué toute la rencontre.

Mahdi Camara - Brest



Match nul 1-1 à Reims. Remplacé à la 71ème minute.

Rémy Cabella - Lille



Défaite 1-0 à Angers. A joué toute la rencontre

Jonathan Bamba - Lille



Défaite 1-0 à Angers. Remplacé à la 69ème minute.

Adil Aouchiche - Lorient



Match nul 0-0 contre Marseille. Remplacé à la 74ème minute.

Jordan Veretout - Marseille



Match nul 0-0 à Lorient. A joué toute la rencontre.

Arnaud Nordin - Montpellier



Défaite 1-2 contre Toulouse. Remplacé à la 71ème minute

Whabi Khazri - Montpellier



Défaite 1-2 contre Toulouse. A joué toute la rencontre

Falaye Sacko - Montpellier



Défaite 1-2 contre Toulouse. A joué toute la rencontre

Ligue 2

Dylan Durivaux - Niort



Défaite 0-3 contre Sochaux. Remplacé à la 46ème minute

Morgan Guilavogui - Paris FC



Défaite 02-4 contre Saint-Etienne. Averti à la 64ème minute.

Henri Saivet - Pau



Match nul 1-1 contre Metz. A joué toute la rencontre.

Alpha Sissoko - Quevilly



Victoire 2-1 contre Caen. A joué toute la rencontre