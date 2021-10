[RÃ©sultats France, Dimanche] Honorat, Ribeyra, Khoury, Banuta et Mery buteurs

Résultats France, dimanche

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Franck Honorat - Brest



Match nul 1-1 contre Reims. Egalise à la 74ème minute. A joué toute la rencontre.

Anaïs Ribeyra - Nantes



Victoire 3-0 contre Orléans. Buteuse à la 69ème minute. Remplacée à la 80ème

Pilar Khoury - Nantes



Victoire 3-0 contre Orléans. Ouvre le score à la 31ème minute. A joué toute la rencontre.

Anne-Marie Banuta - Brest



Victoire 3-1 à Vendenheim. Buteuse à la 72ème minute. A joué toute la rencontre

Lou Mery - Brest



Victoire 3-1 à Vendenheim. Buteuse à la 61ème minute. A joué toute la rencontre.

Vincent Pajot - Metz



Défaite 0-3 contre Rennes. Averti à la 20ème minute et remplacé à la mi-temps

Jean-Eudes Aholou - Strasbourg



Victoire 5-1 contre Saint-Etienne. Remplacé à la 67ème minute.

Dimitri Payet - Marseille



Victoire 4-1 contre Lorient. A joué toute la rencontre Triple passeur.

William Saliba - Marseille



Victoire 4-1 contre Lorient. A joué toute la rencontre

Kheira Hamraoui - PSG



Victoire 2-0 contre Saint-Etienne. Remplacée à la 55ème minute

Marion Mancion - Lens



Match nul 0-0 à La Roche/Yon. A joué toute la rencontre. Avertie à la 90ème minute

Nora Coton-Pelagie - Le Havre



Victoire 5-1 contre Saint-Maur. A joué toute la rencontre

Candice Gherbi - Metz



Victoire 1-0 contre Strasbourg. A joué toute la rencontre

Amélie Delabre - Metz



Victoire 1-0 contre Strasbourg. A joué toute la rencontre

Charlotte Lorgere - Nantes



Victoire 3-0 contre Orléans. A joué toute la rencontre.

Sarah Palacin - Nice



Victoire 3-2 à Arlac Mérignac. A joué toute la rencontre

Anaïs Chareyron - Nice



Victoire 3-2 à Arlac Mérignac. Remplacée à la 74ème minute

Julie Marichaud - Nice



Victoire 3-2 à Arlac Mérignac. A joué toute la rencontre

Barbara Bouchet - Nice



Victoire 3-2 à Arlac Mérignac. A joué toute la rencontre

Marina Makanza - Marseille



Victoire 2-0 contre Albi Marssac. A joué toute la rencontre

Elsa Domenjoud - Grenoble



Défaite 2-0 à Montauban. A joué toute la rencontre

Sebe Coulibaly - Nîmes



Match nul 1-1 contre Rodez. A joué toute la rencontre

Blandine Joly - Thonon Evian



Victoire 3-0 contre Le Puy. A joué toute la rencontre

Aude Moreau - Le Puy



Défaite 3-0 à Thonon Evian. A joué toute la rencontre

Marion Blanc-Gonnet - Le Puy



Défaite 3-0 à Thonon Evian. A joué toute la rencontre

Coralie Arcis - Le Puy



Défaite 3-0 à Thonon Evian. A joué toute la rencontre

Chez les membres du staff

Christophe Galtier - Nice (entraîneur)



Défaite 1-0 à Troyes.

Laurent Battlès - Troyes (Entraîneur)



Victoire 1-0 contre Nice

Frédéric Antonetti - Metz (Entraîneur)



Défaite 0-3 contre Rennes.

Oscar Garcia - Reims (entraîneur)



Match nul 1-1 à Brest.

Thierry Oleksiak - Nice (entraîneur-adjoint)



Défaite 1-0 à Troyes.