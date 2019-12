[FÃ©minines D1et etranger] LÃ©onie Fleury buteuse et passeuse contre BÃ¢le

Féminines

Voici les résultats de nos Anciennes Joueuses qui ont joué ce week-end en D1 féminine et à l'étranger.



Etranger

Léonie Fleury - Servette Genève





Victoire 4-2 à Bâle. Entrée à la 54ème minute : Marque le 4ème but à la 82ème minute. Passeuse sur le 2ème et 3ème but.

Kheira Hamraoui - Barcelone





Victoire 4-0 à l'Espanyol. Avertie à la 41ème et remplacée à la 62ème minute

Méline Gerard - Real Betis



Match nul 1-1 contre Huelva. A joué toute la rencontre. Avertie à la 95ème minute.

Pauline Peyraud-Magnin- Arsenal





Victoire 3-1 à Everton. Restée sur le banc.

Maeva Clemaron - Everton





Défaite 1-3 contre Arsenal. A joué toute la rencontre.

Karima Benameur - Manchester City





victoire 5-0 contre Brighton. Restée sur le banc.

Julie Debever - Inter Milan





Défaite 4-0 à Florence. A joué toute la rencontre.

Amandine Soulard - Servette Genève





Victoire 4-2 à Bâle. A joué toute la rencontre.

Marie Duclos - Servette Genève





Victoire 4-2 à Bâle. Restée sur le banc .

France, D1

Maëlle Garbino - Bordeaux





Victoire 4-1 à Marseille. Entrée à la 62ème minute.

Laura Bouillot- Dijon





Défaite 2-0 à Lyon. Remplacée à la 80ème minute.

Mylène Chavas - Dijon





Défaite 2-0 à Lyon. A joué toute la rencontre.

Noémie Carage - Dijon





Défaite 2-0 à Lyon. Pas dans le groupe.

Rose Lavaud - Dijon





Défaite 2-0 à Lyon. Avertie à la 72ème minute. A joué toute la rencontre

Teninsoun Sissoko - FC Fleury





Rencontre contre Soyaux reportée.

Kelly Gadéa - FC Fleury





Rencontre contre Soyaux reportée.

Marina Makanza - FC Fleury





Rencontre contre Soyaux reportée.

Nora Coton-Pelagie - Marseille





Défaite 1-4 contre Bordeaux. Pas dans le groupe.

Sarah Palacin - Marseille





Défaite 1-4 contre Bordeaux. Entrée à la 46ème minute.

Candice Gherbi - Marseille





Défaite 1-4 contre Bordeaux. A joué toute la rencontre

Blandine Joly - Marseille





Défaite 1-4 contre Bordeaux. A joué toute la rencontre.

Amélie Delabre - Metz





Défaite 0-3 contre Montpellier. Remplacée à la 90ème minute

Charlotte Lorgere - Metz





Défaite 0-3 contre Montpellier. Pas dans le groupe.

Camille Catala - Paris FC





Défaite 0-3 contre le PSG. Remplacée à la 68ème minute.

Alice Benoît - Paris FC





Défaite 0-3 contre le PSG. Remplacée à la 62ème minute.

Arianna Criscione - PSG





Victoire 3-0 au Paris FC. Pas dans le groupe

Lucie Pingeon - Soyaux





Rencontre contre Fleury reportée.

Entraineurs

Jean-Luc Vasseur - Lyon





Victoire 2-0 contre Dijon.