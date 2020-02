[Féminines] Les résultats en Coupe de France et à l'étranger

Féminines

Voici les résultats de nos Anciennes Joueuses qui ont joué ce week-end en Coupe de France (8ème) et à l'étranger.

Seuls les joueuses qui ont disputées la rencontre apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.





Maëlle Garbino - Bordeaux



Qualification 1-1 (4-2) à Montauban. Remplacée à la 63ème minute

Julie Perrodin - Grenoble



Elimination 1-0 contre Arras. A joué toute la rencontre.

Elsa Domenjoud - Grenoble

Elimination 1-0 contre Arras. A joué toute la rencontre.

Marion Mancion - Arras



Qualification 1-0 à Grenoble. A joué toute la rencontre.

Courtney Strode - Arras



Qualification 1-0 à Grenoble. A joué toute la rencontre

Laura Bouillot- Dijon



Qualification 1-0 à Lille. Entrée à la 77ème minute

Mylène Chavas - Dijon



Qualification 1-0 à Lille. A joué toute la rencontre

Rose Lavaud - Dijon



Qualification 1-0 à Lille. A joué toute la rencontre

Lucie Pingeon - Soyaux



Elimination 1-0 contre Guingamp. Remplacée à la 66ème minute

Anne-Marie Banuta - Rodez



Elimination 0-6 contre le PSg. A joué toute la rencontre.

Amélie Delabre - Metz



Elimination 7-1 à Montpellier. A joué toute la rencontre.

Maeva Clemaron - Everton



Défaite 1-0 à Brighton. Entrée à la 66ème minute. 5ème au classement

Méline Gerard - Real Betis

Match nul 2-2 à Valence. A joué toute la rencontre. 15ème au classement

Julie Debever - Inter Milan



Défaite 2-1 face au Milan AC. Entrée à la 75ème minute.6ème au classement.