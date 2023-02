[RÃ©sultats, fÃ©minines] Alexandra Atamaniuk buteuse contre Issy

Féminines

Voici les résultats de nos Anciennes Joueuses qui ont joué ce week-end en D2 féminine et à l'étranger.

Seules les joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessées, suspendues, restées sur le banc et autres joueuses non retenus.

Division 2 Féminine

Alexandra Atamaniuk- Brest



Victoire 3-0 à Issy. Buteuse à la 62ème minute. A joué toute la rencontre

Kristina Pantelic- Brest



Victoire 3-0 à Issy. Entrée à la 79ème minute.

Amélie Delabre - Metz



Match nul 1-1 à La Roche/Yon. Avertie à la 67ème minute. A joué toute la rencontre

Charlotte Lorgere - Nantes



Défaite 1-0 à Lille. A joué toute la rencontre.

Anne-Marie Banuta - Nantes



Défaite 1-0 à Lille. Remplacée à la 59ème minute.

Elise Bonet, Nantes



Défaite 1-0 à Lille. A joué toute la rencontre.

Namnata Traoré - Lens



Défaite 3-1 à Strasbourg. A joué toute la rencontre.

Marion Mancion - Lens



Défaite 3-1 à Strasbourg. A joué toute la rencontre.

Emma Meunier - Lens



Défaite 3-1 à Strasbourg. Entrée à la 79ème minute

Jade Decilap - Grenoble



Défaite 1-0 à Albi Marssac. Avertie à la 6ème minute. A joué toute la rencontre

Marion Blanc-Gonnet - Le Puy



Défaite 1-2 contre Thonon Evian. Remplacée à la 90ème.

Coralie Arcis - Le Puy



Défaite 1-2 contre Thonon Evian. Remplacée à la 71ème minute.

Karima Benameur - Marseille



Victoire 1-0 à Yzeure A joué toute la rencontre.

Maeva Bernard - Clermont



Défaite 1-0 à Nîmes. Remplacée à la 79ème minute.

Megane Lafond- Clermont



Défaite 1-0 à Nîmes. A joué toute la rencontre

Barbara Bouchet - Nice



Défaite 4-0 à Saint-Etienne. Avertie à la 5ème minute. Remplacée à la mi-temps

Sarah Palacin - Nice



Défaite 4-0 à Saint-Etienne. Remplacée à la 58ème minute

Anaïs Chareyron - Nice



Défaite 4-0 à Saint-Etienne. A joué toute la rencontre

Julie Marichaud - Nice



Défaite 4-0 à Saint-Etienne. Avertie à la 73ème minute. A joué toute la rencontre

Myriam Zanoubi - Nîmes



Victoire 1-0 contre Clermont. Expulsée à la 59ème minute

Sebe Coulibaly - Nîmes



Victoire 1-0 contre Clermont. Entrée à la 72ème minute

Blandine Joly - Thonon Evian



Victoire 2-1 au Puy. A joué toute la rencontre

Etranger

Méline Gerard - Real Madrid



Victoire 1-0 contre Huelva. A joué toute la rencontre.

Pauline Peyraud-Magnin- Juventus



Victoire 3-0 à Florence. A joué toute la rencontre.

Maeva Clemaron - Servette Genève



Match nul 1-1 contre Zurich. Entrée à la 66ème minute.

Juliette Vidal - FC Bâle



Match nul 0-0 contre Aarau. A joué toute la rencontre.