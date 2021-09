[RÃ©sultats, fÃ©minine] Makanza, Ribeyra et Fleury buteuses

F éminines

Voici les résultats de nos Anciennes Joueuses qui ont joué ce dimanche en D1, D2 et à l'étranger.

Seuls les joueuses qui étaient dans les groupes apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus et autres joueurs non retenus.

Division 2 Féminine

Marina Makanza - Marseille



Défaite 2-3 contre Nice. Buteuse à la 40ème minute. Remplacée à la 81ème minute

Anaïs Ribeyra - Nantes



Match nul 1-1 à Strasbourg. Buteuse à la 65ème minute. A joué toute la rencontre

Nora Coton-Pelagie - Le Havre



Victoire 1-0 contre Metz. Remplacée à la 64ème minute

Candice Gherbi - Metz



Défaite 1-0 au Havre. A joué toute la rencontre

Amélie Delabre - Metz



Défaite 1-0 au Havre. Remplacée à la 80ème minute

Namnata Traoré - Lens



Match nul 0-0 contre Lille. Remplacée à la 66ème minute.

Marion Mancion - Lens



Match nul 0-0 contre Lille. A joué toute la rencontre.

Charlotte Lorgere - Nantes



Match nul 1-1 à Strasbourg. A joué toute la rencontre.

Pilar Khoury - Nantes



Match nul 1-1 à Strasbourg. Remplacée à la 59ème minute.

Sebe Coulibaly - Nîmes



Match nul 2-2 contre Mautauban. Remplacée à la 66ème minute

Barbara Bouchet - Nice



Victoire 3-2 à Nice. A joué toute la rencontre

Anaïs Chareyron - Nice



Victoire 3-2 à Nice. A joué toute la rencontre

Julie Marichaud - Nice



Victoire 3-2 à Nice. A joué toute la rencontre

Elsa Domenjoud - Grenoble



Victoire 1-0 à Yzeure. A joué toute la rencontre

Jade Decilap - Grenoble



Victoire 1-0 à Yzeure. Remplacée à la 78ème minute

Division 1 Féminine

Maëlle Garbino - Bordeaux



Défaite 1-2 contre Fleury. Entrée à la 68ème minute

Noémie Carage - Dijon



Défaite 6-0 à Lyon.A joué toute la rencontre.

Rose Lavaud - Dijon



Défaite 6-0 à Lyon. Entrée à la 77ème minute.

Julie Debever - Fleury



Victoire 2-1 à Bordeaux. A joué toute la rencontre

Kelly Gadéa - Soyaux



Défaite 0-2 contre le PSG. A joué toute la rencontre

Etranger

Maeva Clemaron - Tottenham



Victoire 2-1 à Manchester City. A joué toute la rencontre

Karima Benameur - Manchester City



Défaite 1-2 contre Tottenham. A joué toute la rencontre. Buteuse contre son camp à la 86ème minute

Léonie Fleury - Servette Genève



Victoire 3-0 à YB Frauen. Ouvre le score à la 68ème minute. A joué toute la rencontre.

Amandine Soulard - Servette Genève



Victoire 3-0 à YB Frauen. Entrée à la 62ème minute

Courtney Strode - Berne



Défaite 0-3 contre Servette. A joué toute la rencontre