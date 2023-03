[RÃ©sultats] Lemoine et Aholou avertis

Résultats semaine

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Fabien Lemoine - Versailles



Match nul 1-1 à Cholet. Averti à la 51ème et remplacé à la 76ème minute

Kevin Mayi - Denizlispor



Défaite 1-2 contre Boluspor. Remplacé à la 76ème minute

Youssef Ait-Benasser - Samsunspor



Victoire 2-0 contre Altinordu. A joué toute la rencontre

Kubilay Aktas - Altinordu



Défaite 2-0 à Samsunspor. A joué toute la rencontre.

Oan Djorkaeff - Rapperswil



Défaite 1-2 contre Baden. Entré à la 87ème minute.

Denis Bouanga - Gabon



Victoire 1-0 contre le Soudan. A joué toute la rencontre

Falaye Sacko - Mali



Victoire 2-0 contre la Gambie. Entré à la 71ème minute

Saidy Janko - Gambie



Défaite 2-0 au Mali. Remplacé à la 46ème minute

Max-Alain Gradel - Cote d'Ivoire



Victoire 3-1 contre le Comores. Remplacé à la 72ème minute

Jean-Eudes Aholou - Cote d'Ivoire



Victoire 3-1 contre le Comores. Entré à la 72ème minute. Averti 2 minutes plus tard.

Jordan Morel - Bourg-en-Bresse



Défaite 1-0 à PAris 13 Atletico. Entré à la 80ème minute.

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Victoire 1-0 contre Bourg-Peronnas. A joué toute la rencontre.

Ahmad Allée - Orléans



Défaite 2-1 au Red Star. Entré à la 64ème minute

Nathanaël Dieng - Red Star



Victoire 2-1 contre Orléans. A joué toute la rencontre

Frédéric Injai, Cholet



Match nul 1-1 contre Versailles. Remplacé à la 63ème minute

Arsène Elogo - Le Puy



Défaite 3-1 à Avranches. Entré à la 80ème minute

Bilal Benkhedim - Le Puy



Défaite 3-1 à Avranches. Entré à la 87ème minute

Samy Baghdadi - Dunkerque



Victoire 3-1 à Sedan. Remplacé dès la 6ème minute.

Nolan Roux- Châteauroux



Défaite 0-1 contre Bastia-Borgo. Remplacé à la 89ème minute