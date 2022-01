[RÃ©sultats Etranger, week-end] Modeste, Nadrani, Aleksic et Ozkan buteurs

Résultats week-end

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Anthony Modeste - Cologne



Match nul 2-2 à Bochum. Buteur à la 45ème minute. A joué toute la rencontre.

Yahya Nadrani - Seraing



Défaite 3-1 à Saint-trond. Buteur à la 44ème minute. A joué toute la rencontre.

Danijel Aleksic -Istanbul BB



Défaite 1-2 contre Goztepe. Buteur à la 95ème minute. Etait entré à la 83ème minute.

Sinan Ozkan - Sivas Belediyespor



Victoire 2-1 contre Serik Belediyespor. Buteur à la 63ème minute sur pénalty. A joué toute la rencontre

Anthony Losilla - Bochum



Match nul 2-2 cntre Cologne. A joué toute la rencontre.

Panagiotis Retsos - Bayer Leverkusen



Victoire 5-1 contre Augsbourg. Entré à la 82ème minute

Kurt Zouma - West Ham



Défaite 1-0 à Manchester Utd. A joué toute la rencontre.

Neal Maupay - Brighton



Match nul 1-1 à Leicester. A joué toute la rencontre. Passeur sur le but.

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Victoire 1-0 à Leeds. A joué toute la rencontre. Averti à la 57ème minute

Jordan Veretout - AS Roma



Victoire 4-2 à Empoli. Entré à la 75ème minute

Faouzi Ghoulam - Naples



Victoire 4-1 contre Salernitana. Entré à la 76ème minute

Georges Ntep - Boavista



Match nul 1-1 à Pacos de Ferreira. Remplacé à la 54ème minute

Elias Achouri - Trofense



Défaite 2-0 à Estrela. Entré à la 46ème et averti à la 90ème minute

Dylan Saint-Louis - Hatayspor



Match nul 0-0 contre Caykur Rizespor. A joué toute la rencontre.

Kenan Fakili - Altinordu



Défaite 0-5 contre Istanbulspor. Entré à la 75ème minute

Kubilay Aktas - Altinordu



Défaite 0-5 contre Istanbulspor. Remplacé à la 46ème minute.

Youssef Ait-Benasser - Adanaspor



Défaite 0-1 contre Ankara Keciorengucu. A joué toute la rencontre

Kevin Monnet-Paquet -Aris Limassol



Match nul 1-1 à Apoel. Remplacé à la 78ème minute

Sergi Palencia - Leganes



Défaite 4-0 à Burgos. A joué toute la rencontre.

Yann M'Vila - Olympiakos



Victoire 2-0 contre Pas Giannana. A joué toute la rencontre

Ricky van Wolfswinkel - FC Twente



Victoire 1-0 à willem II. A joué toute la rencontre