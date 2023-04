[RÃ©sultats, Ã©tranger] Tannane (2) et Achouri buteurs ; Mayi expulsÃ©

Résultats etranger

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Oussama Tannane - NEC Nimegue



Défaite 2-4 contre PSV Eindhoven. Auteur d'un doublé aux 59ème et 87ème minute

Elias Achouri - Viborg



Victoire 3-0 à Brondy. Buteur à la 10ème minute. Passeur sur le 2ème. Remplacé à la 83ème minute

Kurt Zouma - West Ham



Victoire 1-0 contre Southampton. A joué toute la rencontre. .

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Victoire 2-0 contre Manchester United. Remplacé à la 68ème minute

Lucas Gourna-Douath- RB Salzbourg



Victoire 3-0 à Austria Klagenfurth. Averti à la 52ème et remplacé à la 64ème minute

Ole Selnaes - FC Zurich



Match nul 2-2 à Saint-Gall. Entré à la 86ème minute.

Oan Djorkaeff - Rapperswil



Victoire 3-1 à Young Boys B. Remplacé à la 79ème minute.

Cazim Suljic - Plaisance



Match nul 1-1 à Triestina. Averti en cours de jeu.

Yohan Benalouane - Novara



Défaite 1-2 contre Pizzighettone. Averti en cours de jeu.

Kévin Théophile-Catherine - Dinamo Zagreb



Match nul 1-1 à Gorica. A joué toute la rencontre.

Naïs Djouahra - Rijeka



Match nul 1-1 contre Osijek. Entré à la 77ème minute.

Mickaël Panos - AFK Csikszereda (Roumanie)



Défaite 2-1 à Poli Timisoara. Remplacé à la 61ème minute.

Lamine Ghezali- Dinamo Bucarest



Victoire 3-0 à Unirea Dej. Remplacé à la 85ème minute.

Ben Karamoko - Spartak Varna (Bulgarie)



Défaite 1-0 au CSKA Sofia. A joué toute la rencontre.

Hamidou Keyta - Zira (Azerbaidjan)



Mach nul 1-1 contre Nefchi. Remplacé à la 82ème minute

Kevin Mirallas - AEL Limassol



Match nul 2-2 contre Akritas. Remplacé à la 46ème minute

Marvin Tshibuabua - Seraing (Belgique)



Défaite 0-5 contre la Gantoise. A joué toute la rencontre

Vagner - Seraing



Défaite 0-5 contre la Gantoise. Remplacé à la 67ème minute

Ricky van Wolfswinkel - FC Twente



Match nul 0-0 à Excelsior. A joué toute la rencontre

Bryan Dabo - Aris Salonique



Match nul 2-2 à Olympiakos. Entré à la 75ème minute.

Panagiotis Retsos - Olympiakos



Match nul 2-2 contre Aris Salonique. Entré à la 55ème minute.

Yann M'Vila - Olympiakos



Match nul 2-2 contre Aris Salonique. Entré à la 74ème minute.

Bakary Sako - Levadiakos



Match nul 1-1 contre Atromitos. Entré à la 61ème minute

Assane Diousse - OFI Crète



Victoire 1-0 à Pas Giannina. Entré à la 46ème minute

Nassim Ouammou - Maccabi Netanya



Défaite 3-2 à MS Ashod. A joué toute la rencontre

Gonzalo Bergessio - Tristan Suarez (Argentine)



Défaite 1-3 contre Chacarita Juniors. A joué toute la rencontre. Averti à la 61ème minute

Denis Bouanga - Los Angeles



Match nul 0-0 à Colorado Rapids. A joué toute la rencontre.

Léo Lacroix - Western Utd (Australie)



Match nul 3-3 à Sydney. A joué toute la rencontre. Averti à la 87ème minute.

Alexis Guendouz - CR Belouizdad



Match nul 0-0 à ES Tunis. A joué toute la rencontre

Luis Sanchez - America Cali



Match nul 0-0 contre Cordoba. Entré à la 77ème minute

Jérémy Vachoux - Carabobo



Victoire 3-0 contre Monagas. A joué toute la rencontre

Ronaël Pierre-Gabriel- Espanyol



Défaite 2-1 à Girona. Entré à la 93ème minute.

Jérémy Mellot - Tenerife



Match nul 1-1 contre Villareal B. Remplacé à la 84ème minute.

Yvan Neyou - Leganes



Défaite 1-3 contre Carthagène. Remplacé à la 79ème minute

Zaydou Youssouf - Famalicao



Défaite 1-3 contre Arouca. Remplacé à la 75ème minute

Bafé Gomis- Galatasaray



Victoire 2-0 contre Adana Demirspor. Entré à la 84ème minute.

Danijel Aleksic - Basaksehir



Victoire 1-0 contre Ankaragucu. A joué toute la rencontre

Kevin Mayi - Denizlispor



Défaite 0-2 contre Goztepe. Entré à la 46ème et expulsé à la 95ème minute