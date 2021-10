[RÃ©sultats Etranger, dimanche] Alexander Soderlund auteur d'un doublÃ© contre Mjondalen

Résultats France, dimanche

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Chez les joueurs et joueuses

Alexander Soderlund -Haugesund



Victoire 7-0 contre Mjondalen. Buteur à la 81ème et 85ème minute. Etait entré à la 71ème minute.

Sergi Palencia - Leganes



Défaite 0-2 contre Real Valladolid. Averti à la 77ème minute. A joué toute la rencontre

Blaise Matuidi - Inter Miami



Défaite 4-0 à Colombus Crew. A joué toute la rencontre

Robert Beric - Chicago Fire (MLS)



Match nul 2-2 à New England. Remplacé à la 69ème minute

Yann M'Vila - Olympiakos



Victoire 2-1 à Pas Giannina. Entré à la 46ème minute

Pape Abou Cissé - Olympiakos



Victoire 2-1 à Pas Giannina. A joué toute la rencontre

Idir Boutrif - Fola Esch



Victoire 2-1 contre RM Hamm Benfica. Entré à la 81ème minute

Julien Cétout - Mondorf



Défaite 0-3 contre Hostert. Averti à la 78ème minute. A joué toute la rencontre

Ben Karamoko - Sarpsborg 08 FF (Norvège)



défaite 2-1 à Bodo/Glimt. A joué toute la rencontre .

Rémy Cabella - Krasnodar(Russie)



Match nul 1-1 contre Ufa. A joué toute la rencontre

David Douline - Servette



Défaite 2-1 à Saint-Gall. Entré à la 64ème minute

Kubilay Aktas - Manisaspor



Défaite 0-3 contre Adanaspor. A joué toute la rencontre.

Youssef Ait-Benasser - Adanaspor



Victoire 3-0 à Manisaspor. Entré à la 90ème minute

Sinan Ozkan - Sivas Belediyespor



Match nul 0-0 contre Bodrumspor. A joué toute la rencontre

Panagiotis Retsos - Bayer Leverkusen



Défaite 1-5 contre Bayern Munich. Entré à la 79ème minute.

Kurt Zouma - West Ham



Victoire 1-0 à Everton. A joué toute la rencontre.

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Défaite 2-3 contre Tottenham. A joué toute la rencontre

Jordan Veretout - AS Roma



Défaite 1-0 à la Juventus. Remplacé à la 81ème minute. Avait raté un pénalty à la 44ème minute.

Valentin Eysseric - Kasimpasa



Défaite 1-2 contre Goztepe. A joué toute la rencontre. Averti à la 6ème minute

Teninsoun Sissoko - Turbine Postdam



Victoire 1-0 à Sand. A joué toute la rencontre.

Léonie Fleury - Servette Genève



Défaite 0-2 contre Grasshopper. A joué toute la rencontre.

Amandine Soulard - Servette Genève



Défaite 0-2 contre Grasshopper. Remplacée à la 58ème minute.

Chez les membres du staff

Alain Geiger - Servette Genève (Entraîneur)



Défaite 2-1 à Saint-Gall.