[RÃ©sultats, dimanche et lundi] MVila, Cabella, Gomis, Veretout et Sanchez buteurs

Résultats dimanche et lundi

Seuls les joueurs qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant restés sur le banc, les blessés, suspendus et autres joueurs non retenus.

Luis Sanchez - America Cali



Victoire 2-1 à Junior. Auteur du 1er but à la 31ème minute. Remplacé à la 89ème minute

Yann M'Vila - Olympiakos



Victoire 6-0 à Lamia. Buteur à la 34ème minute. Averti à la 28ème et remplacé à la mi-temps

Rémy Cabella - Krasnodar(Russie)



Victoire 5-0 contre Lokomotic Moscou. Buteur à la 11ème minute. Remplacé à la 65ème

Jordan Veretout - AS Roma



Victoire 5-1 à Bologne. Auteur du 4ème but à la 35ème minute. Averti à la 43ème et remplacé à la 81ème minute.

Bafé Gomis- Al Hilal (Arabie Saoudite)



Défaite 1-2 contre Al Wehda. Buteur à la 70ème minute. A joué toute la rencontre.

Faouzi Ghoulam - Naples



Victoire 2-1 contre Sampdoria. Remplacé à la 59ème minute

Wesley Fofana - Leicester



Victoire 3-0 contre Brighton. A joué toute la rencontre

Neal Maupay - Brighton



Défaite 3-0 à Chelsea. A joué toute la rencontre

Kévin Théophile-Catherine - Dinamo Zagreb



Match nul 2-2 à Rijeka. A joué toute la rencontre

Pauline Peyraud-Magnin- Atletico Madrid



Défaite 0-1 contre Madrid. A joué toute la rencontre.

Yohan Benalouane - Aris Salonique



Victoire 1-0 contre Paok Salonique. Averti à la 75ème minute. A joué toute la rencontre.

Oussama Tannane - Vitesse Arnheim



Match nul 1-1 contre Heerenveen.

Selim Kayaci - Sancaktepe FK



Défaite 1-2 contre Ankara Demirspor. Entré à la 31ème minute. Averti à la 77ème.

Gonzalo Bergessio - Nacional Montevideo (Uruguay)



Défaite 3-2 à Penarol. Remplacé à la 64ème minute

Pierre-Emerick Aubameyang - Arsenal



Défaote 0-1 contre Burnley. Buteur contre-son-camp à la 73ème minute. A joué toute la rencontre

Valentin Eysseric - Fiorentina



Défaite 3-0 à Atalanta. Remplacé à la 58ème minute.

Hernani - Parme



Match nul 2-2 à Milan. Buteur à la 13ème minute. Remplacé à la 87ème minute

Ibrahim Sissoko - BB Erzurumspor



Défaite 0-1 contre Genclerbirligi. Entré à la 85ème minute .

Kubilay Aktas - Gaziantep



Victoire 2-1 à Istanbul BB. Entré à la 36ème minute.

Kevin Mirallas - Gaziantep



Victoire 2-1 à Istanbul BB. Buteur à la 44ème minute. Remplacé à la 68ème.

Ignacio Piatti - San Lorenzo (Argentine)



Défaite 0-2 contre Tallares Cordoba. Entré à la 77ème minute

Yahya Nadrani - Seraing



Défaite 0-1 contre RWDM. Averti à la 28ème minute. A joué toute la rencontre

Max-Alain Gradel - Sivasspor





Match nul 0-0 contre Antalyaspor. Averti dans les arrêts de jeu. A joué toute la rencontre.

Lawrence Quaye - Umm Salal (Qatar, L1)



Défaite 1-0 à Al Khor. Remplacé à la 84ème minute. 9ème au classement.

Nabil El Zhar - Al-Ahli (Qatar)



Victoire 2-0 contre Al Kharitiyath. A joué toute la rencontre.

Kevin Mayi - Umraniyespor



Match nul 0-0 à BB Ankaraspor. A joué toute la rencontre.

Alain Geiger - Servette Genève (Entraîneur)



Victoire 2-0 auy Young Boys Berne