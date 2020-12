[RÃ©sultats, samedi Ã  l'Ã©tranger] Jorginho passeur avec Wadi Degla

Résultats Samedi à l'étranger

Seuls les joueurs qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Jorginho - Wadi Degla



Match nul 1-1 à National Bank of Egypt. Passeur sur le but. Averti à la 72ème et remplacé dans la foulée

Kurt Zouma - Chelsea



Défaite 1-0 à Everton. A joué toute la rencontre.

- CrotoneVictoire 4-1 contre Spezia. Entré à la 89ème minute.

Makhtar Gueye - Ostende



Victoire 1-0 au Cercle Bruges. A joué toute la rencontre

Raphaël Lecomte - Deinze



Victoire 4-3 à Lierse. A joué toute la rencontre

Mevlut Erding - F.Karagumruk



Défaite 3-1 à Hatayspor. Entré à la 63ème minute.

Assane Diousse - Ankarugucu



Victoire 4-3 contre Konyaspor. Averti à la 20ème minute et remplacé à la 66ème.

Sergi Palencia - Leganes



Défaite 0-1 contre Majorque. A joué toute la rencontre

Kheira Hamraoui - Barcelone



Victoire 7-0 à Valence. Entrée à la 61ème minute

Ricky van Wolfswinkel - Bâle



Victoire 2-0 à Vaduz. A joué toute la rencontre.