[RÃ©sultats week-end, Etranger] Bouanga (3), Crivelli, Eysseric et van Wolfswinkel buteurs

Résultats Etranger, samedi et dimanche

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Denis Bouanga - Los Angeles



Victoire 3-0 contre Austin. Auteur d'un triplé aux 40ème, 57ème et 68ème minute.

Enzo Crivelli - Servette Genève



Match nul 2-2 à Sion. Buteur à la 23ème et remplacé à la 78ème minute

Ricky van Wolfswinkel - FC Twente



Victoire 4-0 contre Cambur. Buteur à la 12ème et averti à la 64ème minute

Valentin Eysseric - Kasimpasa



Victoire 2-0 contre Trabzonspor. Buteur à la 76ème et remplacé à la 94ème minute.

Josuha Guilavogui - Wolfsburg



Défaite 2-0 à GladBach. Entré à la 81ème minute.

Anthony Losilla - Bochum



Défaite 2-3 contre Stuttgart. Remplacé à la 88ème et averti à la 95ème minute.

Pierre-Emerick Aubameyang - Chelsea



Défaite 1-0 à Wolverhampton. Entré à la 68ème minute.

Wesley Fofana - Chelsea



Défaite 1-0 à Wolverhampton. Remplacé à la 80ème minute.

Neal Maupay - Everton



Défaite 2-0 à Manchester Utd. Entré à la 70ème minute

Kurt Zouma - West Ham



Victoire 1-0 à Fulham. A joué toute la rencontre. .

Lucas Gourna-Douath- RB Salzbourg



Match nul 3-3 contre Austria Vienne. Remplacé à la 63ème minute

Yohan Benalouane - Novara



Match nul 1-1 à Arzignano Valchiampo. Entré à la 88ème minute.

Naïs Djouahra - Rijeka



Victoire 1-0 contre Sibenik. Entré à la 69ème minute

Yann M'Vila - Olympiakos



Défaite 2-0 au Panathinaikos. A joué toute la rencontre

Bryan Dabo - Aris Salonique



Défaite 3-1 à AEK Athènes. Averti à la 86ème minute. A joué toute la rencontre.

Assane Diousse - OFI Crète



Victoire 4-1 contre Lamia. Remplacé à la 67ème minute.

Bakary Sako - Levadiakos



Victoire 1-0 à Asteras Tripolis. Entré à la 88ème minute

Nassim Ouammou - Maccabi Netanya



Défaite 4-1 à Maccabi Haïfa. Buteur csc à la 56ème minute. A joué toute la rencontre

Gonzalo Bergessio - Tristan Suarez (Argentine)



Match nul 1-1 à Aldosm. Remplacé à la 85ème minute.

sergi Palencia - Los Angeles



Victoire 3-0 contre Austin. Passeur sur le 3ème but. A joué toute la rencontre

Léo Lacroix - Western Utd (Australie)



Défaite 0-3 contre Central Coast Mariners. Averti à la 35ème minute. A joué toute la rencontre.

Alexis Guendouz - CR Belouizdad



Match nul 1-1 à Biskra. A joué toute la rencontre

Ignacio Ramirez - Nacional Montevideo



Match nul 0-0 à Danubio. Entré à la 44ème minute.

Jérémy Vachoux - Carabobo



Défaite 1-0 à Metropolitanos. A joué toute la rencontre.

Elias Achouri - Viborg



Défaite 0-1 contre AGF. A joué toute la rencontre

Zaydou Youssouf - Famalicao



Victoire 3-1 à Pacos de Ferreira. Remplacé à la 85ème minute.

Setigui Karamoko - Feirense



Victoire 2-1 contre Penafiel. Entré à la 84ème minute.

Makhtar Gueye - Saragosse



Victoire 1-0 contre Grenade. Entré à la 89ème minute.

Yvan Neyou - Leganes



Victoire 1-0 à Ponferradina. A joué toute la rencontre

Max-Alain Gradel - Sivasspor



Match nul 1-1 contre Basaksehir. Entré à la 50ème minute.

Kubilay Aktas - Altinordu



Défaite 1-2 contre Eyupspor. A joué toute la rencontre.

Selim Kayaci - Fethiyespor



Match nul 1-1 à Sariyer. A joué toute la rencontre.