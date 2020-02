[RÃ©sultats] Mevlut Erding buteur contre Kirklarelispor

Résultats semaine

Seuls les joueurs et joueuses qui ont disputés une rencontre apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.





Mevlut Erding - Fenerbahce



Qualification 1-0 contre Kirklarelispor. Marque le but de la rencontre à la 50ème minute. a joué toute la rencontre.

Harold Moukoudi - Middlesbrough



Match nul 2-2 à Wigan. Averti à la 59ème et buteur contre-son-camp à la 76ème minute.. A joué toute la rencontre.

Dimitri Payet - Marseille





Elimination 1-0 à Lyon en Coupe de France. Remplacé à la 73ème minute

Mickaël Panos - FC Pafos



Victoire 3-2 contre Apollon. A joué toute la rencontre.

Méline Gerard - Real Betis



Qualification 0-0 (tab 4-2) contre Atlético Madrid en Coupe de la Reine. A joué toute la rencontre. Averti à la 93ème minute.

Alexandros Katranis - Atromitos



Défaite 0-1 contre Aris Salonique en Coupe. A joué toute la rencontre.

Blaise Matuidi - Juventus



Match nul 1-1 au Milan AC en Coupe, Remplacé à la 73ème minute.