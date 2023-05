[RÃ©sultats, dimanche] Trauco, Ghezali, Honorat et Malcuit buteurs

Résultats dimanche

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Miguel Trauco - San José



Défaite 2-1 à Los Angeles. Buteur à la 52ème minute. A joué toute la rencontre.

Lamine Ghezali- Dinamo Bucarest



Défaite 4-1 à CSMS Isai. Buteur à la 23ème minute. A joué toute la rencontre

Franck Honorat - Brest



Victoire 2-1 contre Clermont. Buteur à la 45ème et remplacé à la 85ème minute.

Kevin Malcuit - Ankarugucu



Victoire 2-1 à Umraniyespor. Buteur à la 18ème minute. A joué toute la rencontre

Mahdi Camara - Brest



Victoire 2-1 contre Clermont. Entré à la 68ème et averti à la 91ème minute.

Loïs Diony - Angers



Match nul 2-2 à Reims. Entré à la 76ème minute

Sada Thioub - Angers



Match nul 2-2 à Reims. A joué toute la rencontre.

Kurt Zouma - West Ham



Victoire 3-1 contre Leeds. Remplacé à la mi-temps.

Wesley Fofana - Chelsea



Défaite 1-0 à Manchester City. A joué toute la rencontre

Ricky van Wolfswinkel - FC Twente



Victoire 5-0 à RKC Waalwijk. Entré à la 78ème minute

Oussama Tannane - NEC Nimegue



Défaite 0-3 contre AZ. A joué toute la rencontre

Bilel Aouacheria - Gil Vicente



Défaite 1-0 à Vitoria Guimaraes. Averti à la 45ème et remplacé à la 61ème minute.

Gonzalo Bergessio - Tristan Suarez (Argentine)



Match nul 0-0 contre Quilmes. Remplacé à la 79ème minute

Lucas Gourna-Douath- RB Salzbourg



Victoire 2-1 contre Strum Graz. Entré à la 62ème et averti à la 72ème minute.

Naïs Djouahra - Rijeka



Défaite 1-2 contre Dinamo Zagreb. A joué toute la rencontre

Elias Achouri - Viborg



Match nul 1-1 contre Brondby. Averti à la 13ème minute. A joué toute la rencontre

Yvan Neyou - Leganes



Match nul 1-1 contre FC Andorra. A joué toute la rencontre

Denis Bouanga - Los Angeles



Victoire 2-1 contre San José Earthquakes. Entré à la 64ème minute

sergi Palencia - Los Angeles



Victoire 2-1 contre San José Earthquakes. A joué toute la rencontre

Kubilay Aktas - Altinordu



Match nul 0-0 à Caykur Rizespor. Entré à la 65ème minute.