[RÃ©sultats dimanche] Nora Coton-Pelagie et Pilar Khoury buteuses ce week-end

Résultats dimanche

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Nora Coton-Pelagie - Le Havre



Match nul 2-2 contre Lille. Buteuse à la 63ème minute. Avertie à la 66ème minute. Etait entré à la 58ème minute

Pilar Khoury - Nantes



Victoire 1-0 à Saint-Maur. Buteuse à la 33ème minute. Remplacée à la 73ème minute.

Léo Petrot, Lorient



Match nul 0-0 contre Angers. Remplacé à la 46ème minute

Josué Albert - Clermont



Défaite 4-0 à Monaco. Entré à la 74ème minute.

Ruben Aguilar - Monaco



Victoire 4-0 contre Clermont. A joué toute la rencontre.

Vincent Pajot - Metz



Victoire 1-0 à Reims.A joué toute la rencotre. Averti à la 45ème minute

Jean-Eudes Aholou - Strasbourg



Victoire 3-1 contre Montpellier. Entré à la 63ème minute.

Dylan Chambost - Troyes



Défaite 0-1 contre Lyon. Remplacé à la 64ème minute.

Dimitri Payet - Marseille



Match nul 1-1 contre Lille. A joué toute la rencontre. Passeur sur le but.

William Saliba - Marseille



Match nul 1-1 contre Lille. A joué toute la rencontre

Jonathan Bamba - Lille



Match nul 1-1 à Marseille. Remplacé à la 84ème minute.

Dylan Saint-Louis - Hatayspor



Victoire 4-2 contre Galatasaray. A joué toute la rencontre. Averti à la 27ème minute

Mickaël Panos - Vllaznia Shkoder (Albanie)



Match nul 0-0 à Tirana

Maeva Clemaron - Tottenham



Match nul 1-1 contre West Ham. Averti à la 45ème et remplacé à la mi-temps

Eric Bauthéac - Omonia Nicosie



Défaite 2-0 à Apoloon Limassol. Entré à la 74ème minute

Yann M'Vila - Olympiakos



Match nul 0-0 au Panathianikos Athènes. A joué toute la rencontre

Pauline Peyraud-Magnin- Juventus



Victoire 5-0 à Pomigliano. A joué toute la rencontre

Cheyenne Shorts - Celtic



Match nul 1-1 aux Hibernians. A joué toute la rencontre.

Candice Gherbi - Metz



Victoire 2-1 à Orléans. A joué toute la rencontre

Charlotte Lorgere - Nantes



Victoire 1-0 à Saint-Maur. A joué toute la rencontre.

Namnata Traoré - Lens



Victoire 2-1 contre Saint-Malo. Remplacée à la 90ème minute.

Blandine Joly - Thonon Evian



Match nul 0-0 contre Nîmes. A joué toute la rencontre