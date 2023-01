[RÃ©sultats, dimanche] Moukoudi et Tshibuabua avertis

Résultats dimanche

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Harold Moukoudi - AEK Athènes



Victoire 2-1 à Ionikos Nikaias. Averti à la 60ème minute. A joué toute la rencontre.

Bakary Sako - Levadiakos



Match nul 0-0 contre Lamia. Entré à la 90ème minute

Yann M'Vila - Olympiakos



Match nul 1-1 à Atromitos. A joué toute la rencontre

Youssef Ait-Benasser - Adanaspor



Match nul 2-2 contre Yeni Malatyaspor. A joué toute la rencontre

Selim Kayaci - Fethiyespor



Défaite 2-0 à Belediye Vanspor. A joué toute la rencontre.

William Saliba - Arsenal



Victoire 3-2 contre Manchester United. A joué toute la rencontre

Vincent Pajot - Annecy



Victoire 1-1 (tab 4-3) à Belfort en Coupe. A joué toute la rencontre. A réussi ton TAB.

Rémy Cabella - Lille



Victoire 2-0 contre Pau en Coupe. A joué toute la rencontre

Henri Saivet - Pau



Défaite 2-0 à Lille en Coupe. A joué toute la rencontre

Franck Honorat - Brest



Défaite 1-3 contre Lens en Coupe. Passeur sur le but. Remplacé à la 71ème minute.

Mahdi Camara - Brest



Défaite 1-3 contre Lens en Coupe. Entré à la 63ème minute

Marvin Tshibuabua - Seraing (Belgique)



Défaite 0-1 contre Anderlecht. A joué toute la rencontre. Averti à la 86ème minute

Vagner - Seraing



Défaite 0-1 contre Anderlecht. A joué toute la rencontre

Ricky van Wolfswinkel - FC Twente



Victoire 2-0 contre Utrecht. A joué toute la rencontre

Zaydou Youssouf - Famalicao



Match nul 0-0 contre Rio Ave. Remplacé à la 81ème minute.

Max-Alain Gradel - Sivasspor



Victoire 2-1 à Gaziantep. Passeur sur le second but. Remplacé dans les arrêts de jeu

Eric Bauthéac - Nea Salamis



Victoire 2-1 contre Omonia Nicosie. Remplacé à la 69ème minute.

Valentin Vada - Real Saragosse



Défaite 1-0 à Gijon. Remplacé à la 69ème minute

Jérémy Mellot - Tenerife



Défaite 1-0 à Carthagène. Entré à la 46ème minute.