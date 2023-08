[RÃ©sultats dimanche] DoublÃ© pour JP Krasso contre Napredak

Résultats dimanche

Seuls les joueurs qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Jean-Philippe Krasso - Etoile Rouge Belgrade



Victoire 4-0 contre Napredak. Buteur aux 5ème et 71ème minute.

Passeur sur le 2ème but et remplacé à la 81ème minute

William Saliba - Arsenal



Victoire 1-1 (tab 4-1) contre Manchester City. A joué toute la rencontre

Lucas Gourna-Douath- RB Salzbourg



Victoire 3-0 contre Wattens. Remplacé à la 77ème minute.

Victor Petit - Stade Nyonnais



Défaite 2-1 à Vaduz. Remplacé à la 72ème minute

Bilel Aouacheria - Qabala (AZE)



Défaite 5-0 à Sabah. Remplacé à la 72ème minute

Naïs Djouahra - Rijeka



Victoire 6-0 contre Istra. Passeur sur le dernier but. Entré à la 74ème minute