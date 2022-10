[RÃ©sultats, dimanche] Cabella(2), Bamba, Honorat, van Wolfswinkel, Tannane, Gago et Vidal buteurs

Résultats dimanche

Seuls les joueurs qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Rémy Cabella - Lille



Victoire 4-3 contre Monaco. Double buteur aux 39ème et 62ème. Remplacé à la 89ème minute

Jonathan Bamba - Lille



Victoire 4-3 contre Monaco. Buteur à la 71ème minute. Averti à la 50ème minute. A joué toute la rencontre.

Franck Honorat - Brest



Victoire 3-1 à Clermont. Buteur à la 55ème et remplacé à la 82ème minute.

Ricky van Wolfswinkel - FC Twente



Victoire 1-0 à Cambuur. Buteur sur pénalty à la 97ème minute. A joué toute la rencontre

Oussama Tannane - NEC Nimegue



Match nul 3-3 contre Go Ahead Eagles. Buteur à la 3ème et passeur sur le 3ème but à la 95ème minute.

Averti à la 67ème minute. A joué toute la rencontre

Kelly Gago - Sampdoria



Défaite 2-1 à Florence. Buteuse à la 14ème minute. A joué toute la rencontre

Juliette Vidal - FC Bâle



Victoire 5-0 à Bienne en Coupe. Buteuse à la 48ème minute. A joué toute la rencontre.

Paul Bernardoni - Angers



Défaite 1-2 contre Rennes. A joué toute la rencontre.

Sada Thioub - Angers



Défaite 1-2 contre Rennes. Entré à la 85ème minute.

Mahdi Camara - Brest



Victoire 3-1 à Clermont. A joué toute la rencontre.

Jean-Eudes Aholou - Strasbourg



Match nul 2-2 à Toulouse. Entré à la 60ème minute

Ronaël Pierre-Gabriel- Strasbourg



Match nul 2-2 à Toulouse. Passeur sur le 1er but. Etait entré à la 60ème minute

William Saliba - Arsenal



Match nul 1-1 à Southampton. A joué toute la rencontre

Anthony Losilla - Bochum



Victoire 2-1 contre Union Berlin. A joué toute la rencontre.

Bilel Aouacheria - Gil Vicente



Défaite 3-1 à Chaves. Averti à la 31ème minute et remplacé à la mi-temps.

Valentin Eysseric - Kasimpasa



Défaite 0-1 contre Kayserispor. A joué toute la rencontre.

Bryan Dabo - Aris Salonique



Défaite 1-0 au Panathianikos. A joué toute la rencontre.

Bilal Sebaihi - Maktaaral



Victoire 2-1 contre Tobol. Remplacé dès la 6ème minute.

Dovydas Virksas - Dziugas Telsiai (Lituanie)



Match nul 0-0 contre Panevezys. Entré à la 38ème minute

Alexander Soderlund - Haugesund



Défaite 0-1 contre Lillestrom. Entré à la 62ème minute.

Enzo Crivelli - Servette Genève



Match nul 1-1 à Saint-Gall. Entré à la 67ème minute.

David Douline - Servette



Match nul 1-1 à Saint-Gall. A joué toute la rencontre. Averti dans les arrêts de jeu

Ole Selnaes - FC Zurich



Défaite 1-4 contre Grashopper. Averti à la 63ème et remplacé à la 66ème minute.

Jérémy Mellot - Tenerife



Défaite 2-1 à Leganes. A joué toute la rencontre

Selim Kayaci - Fethiyespor



Match nul 1-1 à Serik Belediyespor. averti à la 45ème minute. a joué toute la rencontre

Kenan Fakili - Somaspor



Défaite 2-3 contre Duzcespor. Remplacé à la 77ème minute

Maeva Clemaron - Servette Genève



Victoire 12-0 à Kussnacht en Coupe. Entrée à la 48ème minute.