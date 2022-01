[rÃ©sultats, dimanche] Boumal passeur ; LorgerÃ© avertie

Résultats dimanche

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Olivier Boumal - Newcastle Jets (Australie)



Défaite 1-2 contre Adelaïde. Passeur sur le but. A joué toute la rencontre

Ruben Aguilar - Monaco



Victoire 4-2 à Lens. A joué toute la rencontre.

Kelly Gadéa - Soyaux



Victoire (2-2, TAB 6-5) contre Nantes. A joué toute la rencontre. A réussi son tir au but

Mélodie Carré - Nantes



Défaite 2-2 (TAB 5-6) à Soyaux. A joué toute la rencontre.

Charlotte Lorgere - Nantes



Défaite 2-2 (TAB 5-6) à Soyaux A joué toute la rencontre. Avertie à la 67ème minute. A raté son tir au but.

Kevin Mirallas - Moreirense



Défaite 2-0 au Sporting Braga. Entré à la 83ème minute.

Mickaël Panos - Vllaznia Shkoder (Albanie)



Victoire 1-0 à Kastrioti Kruje. Entré à la 81ème minute

Kévin Théophile-Catherine - Dinamo Zagreb



Victoire 2-0 contre Rijeka. A joué toute la rencontre.

Naïs Djouhara - Real Sociedad B



Match nul 0-0 à Las Palmas. Remplacé à la 73ème minute

Jérémy Mellot - Tenerife



Victoire 2-1 à Ponferradina. A joué toute la rencontre

Yann M'Vila - Olympiakos



Match nul 1-1 au PAOK Salonique. A joué toute la rencontre

Jade Decilap - Grenoble



Match nul 2-2 au Puy. A joué toute la rencontre

Aude Moreau - Le Puy



Match nul 2-2 contre Grenoble. A joué toute la rencontre

Marion Blanc-Gonnet - Le Puy



Match nul 2-2 contre Grenoble. A joué toute la rencontre

Coralie Arcis - Le Puy



Match nul 2-2 contre Grenoble. A joué toute la rencontre

Gabrielle Lambert - Montpellier



Victoire 6-0 à Albi en Coupe. A joué toute la rencontre