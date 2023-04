[RÃ©sultats, dimanche] Bergessio (2), Kayaci et Bouanga buteurs

Résultats dimanche

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Selim Kayaci - Fethiyespor



Victoire 7-1 contre Balikesirspor. Buteur à la 81ème minute. Etait entré à la 56ème.

Gonzalo Bergessio - Tristan Suarez (Argentine)



Victoire 2 3-2 contre Racing Cordoba. Buteur aux 45ème et 90ème minute. Remplacé dans la foulée.

Denis Bouanga - Los Angeles



Match nul 1-1 à Nashville. Buteur à la 59ème minute. A joué toute la rencontre

Jérémy Vachoux - Carabobo



Victoire 1-0 à Mineros de Guayana. A joué toute la rencontre.

Ricky van Wolfswinkel - FC Twente



Match nul 3-3 contre Sparta Rotterdam. Remplacé à la 63ème minute

Bilel Aouacheria - Gil Vicente



Défaite 1-0 à Portimonense. Entré à la 80ème minute

Valentin Eysseric - Kasimpasa



Défaite 1-2 contre Konyaspor. A joué toute la rencontre.

Naïs Djouahra - Rijeka



Défaite 1-0 à Gorica. Entré à la 68ème minute

Yvan Neyou - Leganes



Défaite 2-1 à Alavès. Remplacé à la 46ème minute

Miguel Trauco - San José



Défaite 3-1 à Salt Lake City. Entré à la 84ème minute

sergi Palencia - Los Angeles



Match nul 1-1 à Nashville. Remplacé à la 82ème minute

Bryan Dabo - Aris Salonique



Victoire 3-0 à Volos. A joué toute la rencontre.

Pape Abou Cissé - Olympiakos



Défaite 1-3 contre AEK Athènes. A joué toute la rencontre

Yann M'Vila - Olympiakos



Défaite 1-3 contre AEK Athènes. A joué toute la rencontre

Harold Moukoudi - AEK Athènes



Victoire 3-1 à Olympiakos. A joué toute la rencontre

Alexander Soderlund - Haugesund



Défaite 3-0 à Stabaek. Entré à la 63ème minute.

Alexandros Katranis - Piast Gliwice



Victoire 3-2 à Widzew Lodz. A joué toute la rencontre

Youssef Ait-Benasser - Samsunspor



Victoire 4-1 contre Ankara Keciorengucu. Entré à la 85ème minute

Jean-Eudes Aholou - Strasbourg



Victoire 2-0 à Reims. Entré à la 84ème minute.

Romain Hamouma - Ajaccio



Match nul 0-0 contre Brest. Remplacé à la 62ème minute.

Franck Honorat - Brest



Match nul 0-0 à Ajaccio. Remplacé à la 62ème minute.

Mahdi Camara - Brest



Match nul 0-0 à Ajaccio. Entré à la 71ème minute.

Arnaud Nordin - Montpellier



Victoire 1-0 contre Rennes. A joué toute la rencontre

Whabi Khazri - Montpellier



Victoire 1-0 contre Rennes. Remplacé à la 78ème minute

Falaye Sacko - Montpellier



Victoire 1-0 contre Rennes. A joué toute la rencontre

Jordan Veretout - Marseille



Victoire 2-1 à Lyon. A joué toute la rencontre.

Kurt Zouma - West Ham



Victoire 4-0 à Bournemouth. A joué toute la rencontre. .