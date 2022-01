[RÃ©sultats, dimanche] Ahoulou et Modeste buteurs

Résultats dimanche

Seuls les joueurs qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Jean-Eudes Aholou - Strasbourg



Victoire 2-0 à Metz. Entré à la 75ème minute. Buteur dans les arrêts de jeu

Anthony Modeste - Cologne



Victoire 3-1 au Hertha Berlin. Ouvre le score à la 29ème minute. A joué toute la rencontre.

Franck Honorat - Brest



Défaite 0-3 contre Nice. Remplacé à la 89ème minute

Ronaël Pierre-Gabriel- Brest



Défaite 0-3 contre Nice. A joué toute la rencontre.

Vincent Pajot - Metz



Défaite 0-2 contre Strasbourg. A joué toute la rencontre.

Ruben Aguilar - Monaco



Match nul 0-0 à Nantes. Entré à la 31ème minute.

Vagner - CapVert



Victoire 1-0 contre l'Ethiopie lors de la CAN. Entré à la 86ème minute

Kenny Rocha Santos - Cap Vert



Victoire 1-0 contre l'Ethiopie lors de la CAN. A joué toute la rencontre

Anthony Losilla - Bochum



Victoire 1-0 contre Wolfsburg. A joué toute la rencontre.

Faouzi Ghoulam - Naples



Victoire 1-0 contre le Sampdoria. Remplacé à la 80ème minute

Jordan Veretout - AS Roma



Défaite 3-4 contre la Juventus. Passeur sur le 1er but, averti à la 50ème et remplacé à la 78ème minute.

Bryan Dabo - Rizespor



Match nul 2-2 contre Besiktas. Entré à la 61ème minute.

Elias Achouri - Trofense



Défaite 1-3 contre Vilafranquense. A joué toute la rencontre